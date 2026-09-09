نقش ویژه صیادمنش در ترکیب لخ پوزنان

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان که در تابستان امسال به جمع قهرمان فصل گذشته فوتبال لهستان اضافه شد، در هفته‌های ابتدایی حضورش در این تیم توانسته به عنوان بازیکنی چندپسته مورد توجه کادر فنی قرار بگیرد. صیادمنش که در ابتدا برای حضور در سمت راست خط میانی به لخ پوزنان پیوست، در پست‌های مختلف هجومی مورد استفاده قرار گرفته است.

رسانه «KKS Lech» لهستان در گزارشی به بررسی نقاط قوت و ضعف فهرست لخ پوزنان برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ پرداخته و در بخشی از این گزارش به شرایط اللهیار صیادمنش اشاره کرده است.

این رسانه درباره مهاجم ایرانی لخ پوزنان نوشت: صیادمنش در ابتدا به عنوان گزینه‌ای برای حضور در سمت راست خط میانی به خدمت گرفته شد، اما خیلی زود مشخص شد که این بازیکن در پست‌های دیگری راحت‌تر است و می‌تواند در پست شماره ۹ یا خط حمله نیز بازی کند.

«KKS Lech» همچنین صیادمنش را یکی از بازیکنان چندپسته لخ پوزنان معرفی کرده و نوشته است که این مهاجم ایرانی در فصل پاییز می‌تواند نقش یک بازیکن پوششی را در خط حمله این تیم ایفا کند. صیادمنش تاکنون در پست مهاجم نوک، هر دو جناح و حتی هافبک هجومی یا همان شماره ۱۰ به میدان رفته است.

در ادامه این گزارش آمده است: لخ پوزنان در سمت راست خط میانی تنها یک بازیکن چپ‌پا یعنی پاتریک والِمارک در اختیار دارد و این شرایط تا زمان بازگشت علی قلی‌زاده در زمستان ادامه خواهد داشت. به همین دلیل صیادمنش می‌تواند در پست‌های مختلف به کمک تیم بیاید.

این رسانه همچنین تأکید کرده است که بازیکنانی مانند لوئیس پالما، دنیل هاکانس و لئو بنتسون نیز توانایی بازی در سمت راست را دارند، اما هر سه بازیکن با پای راست بازی می‌کنند و در سمت چپ احساس راحتی بیشتری دارند.

صیادمنش به دلیل توانایی حضور در چند پست مختلف می‌تواند یکی از مهره‌های مهم این تیم در ادامه فصل باشد؛ به‌ویژه در مقطعی که لخ پوزنان باید در فاصله‌های کوتاه و در سه جبهه مختلف به میدان برود.