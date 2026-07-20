حریفان اروپایی لژیونرهای ایرانی در لیگ قهرمانان اروپا مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری دیدارهای مرحله دوم مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا، چهره حریفان تیم‌های مهدی طارمی، علی قلی‌زاده و اللهیار صیادمنش در مرحله سوم این رقابت‌ها مشخص شد.

بر این اساس، تیم فوتبال المپیاکوس یونان که مهدی طارمی را در اختیار دارد، در مرحله سوم مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا باید به مصاف ان‌ای‌سی نایمخن (NEC Nijmegen) هلند برود. این دیدار یکی از حساس‌ترین مسابقات این مرحله خواهد بود و طارمی امیدوار است با درخشش خود، تیمش را یک گام دیگر به مرحله پلی‌آف نزدیک کند.

از سوی دیگر، لخ پوزنان لهستان که دو بازیکن ایرانی یعنی علی قلی‌زاده و اللهیار صیادمنش را در ترکیب خود دارد، در صورت عبور از سد آرهوس دانمارک در مرحله دوم، در دور سوم باید با برنده دیدار صباح جمهوری آذربایجان و کوپس فنلاند روبه‌رو شود. بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی یوفا، مسابقات مرحله سوم مقدماتی روزهای ۴ و ۵ مرداد و دیدارهای برگشت ۱۱ مرداد برگزار خواهد شد و در صورت صعود لخ پوزنان، این تیم نخستین بازی خود را احتمالاً در ورزشگاه خانگی «اِنئا» برگزار می‌کند.

نمایندگان فوتبال ایران در فصل جدید رقابت‌های اروپایی امیدوارند با موفقیت در این مراحل، حضور خود را در دور پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا قطعی کرده و یک گام دیگر به مرحله اصلی این مسابقات نزدیک شوند.