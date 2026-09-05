به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک هفته است که علی قلی‌زاده، بازیکن تیم فوتبال لخ پوزنان، به پایتخت منطقه لهستان بزرگ بازگشته است. این بازیکن ایرانی پس از پشت سر گذاشتن نخستین مرحله دوران توانبخشی خود در ایران، بار دیگر به لهستان بازگشته و روند آماده‌سازی او برای رسیدن هرچه سریع‌تر به شرایط کامل جسمانی، مطابق برنامه پیش می‌رود. برآورد می‌شود قلی‌زاده بتواند از ابتدای نیم‌فصل دوم بار دیگر در مسابقات لخ پوزنان به میدان برود.

رسانه رسمی باشگاه لخ پوزنان نوشت: آخرین بار قلی‌زاده را در اوایل ماه مه و در دیدار خارج از خانه لخ پوزنان مقابل موتور لوبلین در رقابت‌های لیگ برتر لهستان (PKO BP Ekstraklasa) در میدان دیدیم. او پس از گذشت کمی بیش از ۱۵ دقیقه از شروع مسابقه و در جریان تلاش برای تصاحب توپ، دچار مصدومیت شد و بررسی‌های پزشکی متأسفانه بدترین سناریوی ممکن را تأیید کرد.

قلی‌زاده از ناحیه رباط صلیبی قدامی زانو دچار پارگی شد و به همین دلیل تحت عمل جراحی قرار گرفت و یک دوره طولانی‌مدت توانبخشی را آغاز کرد. او اکنون نخستین مرحله این دوره را پشت سر گذاشته و طی هفته‌های گذشته در ایران مشغول انجام تمرینات و فعالیت‌های دشوار و فشرده توانبخشی بوده است.

این بازیکن که همراه با لخ پوزنان دو بار قهرمان لهستان شده است، طی روزهای گذشته بار دیگر به پوزنان بازگشت.

قلی‌زاده درباره شرایط فعلی خود گفت:سه ماه از عمل جراحی که در ایران انجام دادم گذشته است. از باشگاه بابت این فرصت تشکر می‌کنم، چرا که در طول دوران درمان توانستم زمان زیادی را در کنار خانواده‌ام سپری کنم. همه چیز تا اینجا مطابق برنامه پیش رفته و حالا زمان آن رسیده که کار بیشتری انجام دهم. قدم‌به‌قدم پیش می‌رویم و تمام تلاشم را می‌کنم تا هرچه سریع‌تر به میادین بازگردم. خوشحالم که هیچ دردی ندارم و احساس بسیار خوبی دارم.

قلی‌زاده که تاکنون با پیراهن لخ پوزنان ۱۴ گل به ثمر رسانده و ۱۰ پاس گل داده است، در کنار جلسات روزانه خود با فیزیوتراپیست‌ها، به‌تدریج دویدن را نیز آغاز کرده است. او معتقد است روند پیشرفت و بهبود شرایطش تقریباً هر روز قابل مشاهده است.

با این حال، این وینگر ایرانی تأکید می‌کند که بازگشت به خانه، دیدار دوباره با هم‌تیمی‌هایش و ملاقات با هواداران لخ پوزنان، برای او شادی زیادی به همراه داشته است. قلی‌زاده از حمایت هواداران قدردانی کرده و پیش از دیدار حساس لخ پوزنان برابر یاگیلونیا بیالیستوک در ورزشگاه اختصاصی این تیم در خیابان بولگارسکا، به دیدار هواداران خردسال در بخش خانوادگی ورزشگاه رفت.

قلی‌زاده در این باره گفت: خیلی دلم برای همه تنگ شده بود. به یاد دارم هواداران چه کارهایی برای من و کل تیم انجام دادند، بنابراین پس از مدت‌ها برایم مهم بود که دوباره آنها را ببینم، با آنها دست بدهم و عکس‌های مشترک بگیریم. بابت حمایت‌هایشان احساس قدردانی زیادی دارم.

قلی‌زاده در ادامه دوران توانبخشی خود قرار است راهی پرتغال شود تا روند آماده‌سازی و درمانش برای بازگشت به شرایط کامل جسمانی را در این کشور ادامه دهد. این بازیکن ایرانی همچنین اعلام کرده است که انتظار دارد در هفته‌های ابتدایی نیم‌فصل دوم بار دیگر به میدان بازگردد.