به گزارش خبرنگار مهر، آینده علی قلی‌زاده در فوتبال اروپا پیش از این با پیشنهادهایی از کشورهای حوزه خلیج فارس گره خورده بود؛ موضوعی که رسانه‌های لهستانی در مقطعی به طور جدی به آن پرداختند.

سایت «Goal.pl» در گزارشی که ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ منتشر کرد، از علاقه باشگاه‌هایی از دو کشور امارات و قطر به قلی‌زاده خبر داد و نوشت قرارداد این بازیکن با لخ‌پوزنان در پایان فصل به اتمام می‌رسد. چند رسانه لهستانی دیگر نیز با استناد به همین گزارش از احتمال جدایی این بازیکن ایرانی صحبت کردند.

با این حال شرایط قلی‌زاده پس از انتشار این گزارش تغییر کرد. لخ‌پوزنان روز ۱۳ مه به صورت رسمی اعلام کرد قرارداد این بازیکن را تا پایان فصل ۲۰۲۷ تمدید کرده است. بنابراین برخلاف برخی اخبار منتشرشده، قلی‌زاده در حال حاضر بازیکن آزاد نیست و برای جدایی از باشگاه لهستانی باید با این باشگاه به توافق برسد.

قلی‌زاده که در اردیبهشت امسال با پارگی رباط صلیبی مواجه شد، پس از انجام عمل جراحی در ایران مراحل درمان و بازتوانی خود را دنبال می‌کند. باشگاه لخ‌پوزنان اعلام کرده بود که این بازیکن در صورت پیشرفت مناسب روند درمان، برای بازگشت به میادین در ژانویه ۲۰۲۷ آماده خواهد شد.

با وجود تمدید قرارداد، علاقه باشگاه‌های حوزه خلیج فارس به این بازیکن می‌تواند بار دیگر موضوع آینده او را در کانون توجه قرار دهد. گزارش‌های منتشرشده در لهستان مشخصاً از امارات و قطر به عنوان دو مقصد مورد توجه برای قلی‌زاده نام برده‌اند، هرچند تاکنون انتقال یا مذاکره رسمی جدیدی از سوی باشگاه‌های این دو کشور اعلام نشده است.

قلی‌زاده در شرایط فعلی تمرکز خود را روی بازگشت از مصدومیت گذاشته و قرارداد جدیدش با لخ‌پوزنان نیز تا پایان فصل ۲۰۲۷ اعتبار دارد؛ بنابراین هرگونه انتقال احتمالی او به امارات یا قطر در آینده، نیازمند توافق با باشگاه لهستانی خواهد بود.