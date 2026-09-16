صیادمنش: آمار فردی برای من مهم نیست؛ کریستال پالاس تیم قدرتمندی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان در هفته اول مرحله گروهی فصل جدید لیگ اروپا شامگاه پنج شنبه ۲۶ شهریور و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در شهر لندن به مصاف تیم کریستال پالاس انگلیس می رود.
اللهیار صیادمنش مهاجم - وینگر ایرانی لخ پوزنان درباره کریستال پالاس گفت: فرصت داشتم بازی این تیم مقابل فولام در لیگ را تماشا کنم. واقعاً تیم قدرتمندی است، اما پیش از این هم از قدرت آنها اطلاع داشتیم. کریستال پالاس قهرمان لیگ کنفرانس اروپا شده و به همین دلیل اکنون در لیگ اروپا حضور دارد. فکر میکنم آنها نیز در این رقابتها به دنبال پیروزی خواهند بود. حریف در زمان انتقال از دفاع به حمله خطرناک است، اما قرار است بازی آنها را بهطور دقیق بررسی کنیم و مطمئن هستم با آمادگی صددرصدی وارد مسابقه خواهیم شد.
لخ پوزنان در ادامه مرحله اصلی لیگ اروپا باید به ترتیب برابر بایر لورکوزن در خانه، ساندرلند در خانه، بنفیکای لیسبون در خارج از خانه، یونیون سنژیلواز در خارج از خانه، فرنتسواروش بوداپست در خانه، تورنسه پرتغال در خانه و اوفی کرت در خارج از خانه به میدان برود. صیادمنش معتقد است تیمش توانایی صعود به مرحله بعدی را دارد.
او گفت: تلاش خواهیم کرد به مرحله بعد صعود کنیم. همانند لیگ لهستان، میخواهیم در هر مسابقه برای پیروزی بجنگیم. برای ما اتفاق بسیار خوبی است که میتوانیم برابر چنین حریفان قدرتمندی بازی کنیم.
مهاجم ایرانی پیش از قرعهکشی یک آرزوی مشخص داشت و میخواست در ورزشگاه خانگی میلان مقابل این تیم به میدان برود.
صیادمنش در این باره با لبخند گفت: شاید این اتفاق در مرحله بعد رخ دهد.
صیادمنش شروع بسیار خوبی در لخ پوزنان داشته و عملکرد او با لوئیس پالما، بازیکنی که یک سال پیش به «کولهژورز» پیوست، قابل مقایسه دانسته شده است. مهاجم ایرانی در ۱۳ بازی رسمی برای لخ پوزنان موفق به ثبت ۶ گل و ۲ پاس گل شده است.
او درباره عملکردش در این تیم گفت: پیش از هر چیز باید از کادر فنی و بازیکنان تشکر کنم که کمک زیادی کردند تا خیلی سریع با تیم هماهنگ شوم. البته آمار و ارقام مهمترین مسئله نیست. من در درجه اول تلاش میکنم برای تیم کار کنم و بخش مهمی از آن باشم. گلها و پاس گلها نتیجه همین تلاش هستند.
صیادمنش برای پیوستن به لخ پوزنان انتخابی اتفاقی نداشت. بخشی از این انتقال به آشنایی او با علی قلیزاده، دیگر بازیکن ایرانی لخ پوزنان، مربوط میشود؛ بازیکنی که سه سال است در این تیم حضور دارد و در حال حاضر دوران توانبخشی خود را پشت سر میگذارد. این دو بازیکن از هشت سال قبل، زمانی که در ایران در یک باشگاه بازی میکردند، با یکدیگر دوست هستند.
صیادمنش درباره نقش قلیزاده در انتقالش به لخ پوزنان توضیح داد: به دلیل حضور علی قلی زاده، دو یا سه سال بود که لیگ لهستان را دنبال میکردم و فضای حاکم بر مسابقات را میدیدم. علی همه چیز را درباره لخ و شرایط این باشگاه برایم توضیح داد؛ اینکه اوضاع از داخل چگونه است و چه اتفاقاتی در اطراف باشگاه رخ میدهد. وقتی پیشنهاد به دستم رسید، با مسئولان باشگاه دیدار و گفتوگو کردیم و خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که مسیرمان با یکدیگر همسو است. اینکه تیم قرار بود در رقابتهای اروپایی حضور داشته باشد و برای قهرمانی در لیگ لهستان بجنگد، مرا متقاعد کرد.
این بازیکن ۲۵ ساله که پیش از این در لیگهای ترکیه، انگلیس، اوکراین و بلژیک بازی کرده است، درباره تفاوت لیگ لهستان با سایر لیگها نیز گفت که مهمترین ویژگی اکستراکلاسا، رقابت نزدیک میان تیمهاست.
صیادمنش گفت: بارزترین مسئله این است که فاصله میان تیمهای بالای جدول و تیمهای پایین جدول بسیار کم است. پیش از این هم لیگ لهستان را دنبال میکردم و میدانم که سال گذشته نیز شرایط به همین شکل بود. اختلاف بسیار زیادی میان تیمها وجود ندارد و این موضوع اتفاق خوبی است، زیرا همین مسئله باعث میشود رقابتها هیجانانگیزتر شوند.
مهاجم ایرانی لخ پوزنان همچنین نخستین مقطع دشوار خود در این تیم را پشت سر گذاشته است. او در دیدار برگشت برابر آرهوس دانمارک در پوزنان، در ضربات پنالتی نتوانست ضربه خود را تبدیل به گل کند و لخ پوزنان نیز در دور دوم مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا از رقابتها کنار رفت.
صیادمنش درباره آن اتفاق اظهار داشت: در دو، سه سال گذشته فکر میکنم حدود هشت ضربه پنالتی زده بودم و هیچکدام را از دست نداده بودم. این نخستین پنالتی بود که نتوانستم گل کنم. تلاش کردم این ناکامی را به چیزی مثبت تبدیل کنم و از آن برای مسابقه بعدی انرژی بگیرم. این اتفاق هم رخ داد و توانستم در بازی لیگ گلزنی کنم.
صیادمنش در پاسخ به پرسشی درباره فشار زیادی که همواره به بازیکنان لخ پوزنان وارد میشود نیز گفت که با این شرایط احساس خوبی دارد.
او گفت: من معتقدم فشار به من کمک میکند و این اتفاق خوبی است. این فشار نشان میدهد که برای رسیدن به یک هدف مهم بازی میکنی. فکر میکنم فشار باعث میشود به بازیکن بهتری تبدیل شوی.
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