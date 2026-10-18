به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت دام، طیور و آبزیان ایران در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح شد.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار مهر درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۶ گفت: تا ۱۰ روز آینده قیمت خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌شود.

گفتنی است، با وجود شروع سال زراعی جدید هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی تعیین نشده است و بیشتر گندمکاران بلا تکلیف منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند.