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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

معاون وزیر جهاد: نرخ خرید تضمینی گندم تا ۱۰ روز آینده مشخص می‌شود

معاون وزیر جهاد: نرخ خرید تضمینی گندم تا ۱۰ روز آینده مشخص می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت دام، طیور و آبزیان ایران در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح شد.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار مهر درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۶ گفت: تا ۱۰ روز آینده قیمت خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌شود.

گفتنی است، با وجود شروع سال زراعی جدید هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی تعیین نشده است و بیشتر گندمکاران بلا تکلیف منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند.

کد مطلب 6981400
فاطمه امیر احمدی

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