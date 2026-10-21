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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

تخلیه و بارگیری ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم در بندر امام خمینی آغاز شد

تخلیه و بارگیری ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم در بندر امام خمینی آغاز شد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان از آغاز تخلیه و بارگیری ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم در بندر امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، امید جهان‌نژادیان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان از پهلوگیری کشتی حامل ۷۱ هزار و ۵۰۴ تُن گندم در بندر امام‌ خمینی (ره) خبر داد و اعلام کرد: همزمان با تخلیه محموله این کشتی، عملیات بارگیری به سیلوها آغاز شده است.

وی با اعلام اینکه عملیات نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم و بررسی کیفیت محموله کشتی مذکور در حال انجام است، افزود: گندم‌های این کشتی پس از تخلیه، بارگیری و به سیلوهای استاندارد ذخیره‌سازی در استان‌های هدف، منتقل خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان تاکید کرد: حدود ۷۰ درصد واردات کالاهای اساسی فلّه‌بار به کشور از طریق بندر امام خمینی (ره) انجام می‌شود.

کد مطلب 6985420
فاطمه امیر احمدی

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