تخلیه و بارگیری ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم در بندر امام خمینی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، امید جهان‌نژادیان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان از پهلوگیری کشتی حامل ۷۱ هزار و ۵۰۴ تُن گندم در بندر امام‌ خمینی (ره) خبر داد و اعلام کرد: همزمان با تخلیه محموله این کشتی، عملیات بارگیری به سیلوها آغاز شده است.

وی با اعلام اینکه عملیات نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم و بررسی کیفیت محموله کشتی مذکور در حال انجام است، افزود: گندم‌های این کشتی پس از تخلیه، بارگیری و به سیلوهای استاندارد ذخیره‌سازی در استان‌های هدف، منتقل خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان تاکید کرد: حدود ۷۰ درصد واردات کالاهای اساسی فلّه‌بار به کشور از طریق بندر امام خمینی (ره) انجام می‌شود.