به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله منصوری، سرپرست دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تأمین بذر مرغوب برای ارتقای بهره‌وری تولید پنبه کشور، گفت: تامین بذر پنبه دلینته گواهی شده سازگار با شرایط اقلیمی کشور از اولویت‌های اصلی دفتر پنبه و دانه‌های روغنی معاونت زراعت است و بذر مورد نیاز پنبه‌کاران از محل تولید داخلی و واردات تأمین می‌شود.

وی با تشریح وضعیت تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان تصریح کرد: بر اساس الگوی کشت، میزان بذر مصرفی کشور از محل تولید داخلی دو هزار تن و واردات یک هزار تن برآورد می‌شود که این میزان پس از طی مراحل قانونی و دریافت تأییدیه از مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال در اختیار کشاورزان پنبه‌کار قرار می‌گیرد.

سرپرست دفتر پنبه و دانه‌های روغنی همچنین به وضعیت کارخانه‌های کرک‌گیری کشور اشاره کرد و افزود: کارخانه کرک‌گیری کاشمر پس از انعقاد قرارداد مشارکت و انجام عملیات اجرایی به شرکت تعاونی روستایی جمیل نیشابور واگذار شده است و این شرکت آماده آغاز فرایند کرک گیری و ضدعفونی بذور در سال جاری است.

وی در پایان درباره روند تکمیل ظرفیت‌های کرک‌گیری در کشور عنوان کرد: فرایند انعقاد قرارداد کارخانه کرک‌گیری گرگان نیز در مراحل اجرایی قرار دارد و انتخاب پیمانکار جدید پیش از آغاز فصل برداشت وش بذری انجام خواهد an.