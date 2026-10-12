جشنواره انگور هزاوه بستری برای معرفی محصولات محلی به بازارهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمانی عصر دوشنبه در نشست خبری و آیین رونمایی از پوستر سیزدهمین جشنواره انگور هزاوه اراک اظهار کرد: این رویداد با برنامه‌های ویژه و با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری و محصولات محلی برگزار می‌شود و تمهیدات لازم برای میزبانی از مهمانان و مقامات کشوری در حال انجام است.

وی معرفی انگور و فرآورده‌های آن را از محورهای اصلی جشنواره دانست و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، گروه‌های گردشگری و فعالان فضای مجازی می‌تواند به شناساندن بهتر محصولات بومی هزاوه در سطح استان مرکزی و کشور کمک کند.

بخشدار مرکزی اراک با اشاره به هماهنگی با عوامل اجرایی، پیمانکار برگزاری جشنواره، دهیاری و شورای اسلامی روستا تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری مطلوب این رویداد انجام شده است و تلاش می‌شود با استفاده از تجربه دوره‌های گذشته، جشنواره امسال با کیفیت مناسبی برگزار شود.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت زیرساخت‌ها و احتمال بروز ترافیک و اختلال در مسیرهای دسترسی، محل اجرای برنامه‌ها با هماهنگی مسئولان تغییر کرد و مقرر شد برنامه‌های جشنواره در محدوده روستا و جوار بقعه متبرکه امامزاده سلطان سیداحمد(ع) برگزار شود.

زمانی با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری هزاوه و انجدان بیان کرد: برنامه‌ریزی منسجم و همکاری دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه جذب گردشگران بیشتر به این مناطق را فراهم کند و به ارتقای جایگاه گردشگری روستاهای بخش مرکزی اراک بینجامد.