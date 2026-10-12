تاکید استاندار بوشهر بر توسعه زنجیره ارزش و صنایع پایین دستی پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با امید شاکری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش، تکمیل صنایع پایین دستی و افزایش ارزش افزوده محصولات پتروشیمی تاکید کرد.

زارع با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار داشت: توسعه صنایع تکمیلی، جذب سرمایه‌گذاری و استفاده مطلوب از مزیت‌های منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص بومی از الزامات رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان است.

استاندار بوشهر در ادامه بر اجرای هدفمند برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی و تقویت همکاری میان وزارت نفت و شرکت‌های صنعتی با دستگاه‌های اجرایی استان با هدف تحقق توسعه متوازن و افزایش بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه تاکید کرد.