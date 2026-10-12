مأمور پلیس راهور ورامین با وجود مجروحیت سارق خودرو را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ اس‌دی با اقدام به‌موقع و شجاعانه مأمور پلیس راهور ورامین خبر داد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار کرد: ماجرا از آنجا آغاز شد که مالک یک دستگاه پژو ۲۰۶ اس‌دی هنگام پارک خودرو با مشکل مواجه شد و فردی با پیشنهاد کمک برای پارک خودرو، پشت فرمان نشست و در فرصتی مناسب، خودرو را به سرقت برد و از محل متواری شد.

وی افزود: سروان دهقانی، مأمور پلیس راهور ورامین، هنگام انجام مأموریت با مشاهده تخلف خودرو و پس از اخطار به راننده، به سرقتی بودن آن مشکوک شد و برای متوقف کردن خودرو وارد عمل شد.

امیریان تصریح کرد: راننده سارق برای فرار از دست مأمور پلیس، در جریان تعقیب‌وگریز به چند دستگاه خودرو خسارت وارد کرد؛ اما مأمور راهور با وجود مجروح شدن، از تلاش برای متوقف کردن خودرو دست نکشید و با استفاده از خودروی پلیس، مانع ادامه فرار متهم شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران خاطرنشان کرد: سروان دهقانی سرانجام موفق شد راننده سارق را دستگیر کند و وی را برای طی مراحل قانونی به پلیس آگاهی تحویل دهد.

وی این اقدام را نشان‌دهنده اهمیت هوشیاری، سرعت عمل و تعهد مأموران پلیس در صیانت از اموال شهروندان و مقابله با جرائم دانست و تأکید کرد: مأموران پلیس حتی در شرایط دشوار و با وجود خطرات احتمالی، برای برقراری نظم و امنیت جامعه تلاش می‌کنند.

امیریان در پایان به شهروندان توصیه کرد هنگام درخواست کمک از افراد ناشناس برای جابه‌جایی یا پارک خودرو، احتیاط لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند.