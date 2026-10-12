پایان مرحله نخست رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقات آزاد در وزن ۷۵+ کیلوگرم با هدف گزینش نفرات برتر کومیته تیمی جهت حضور در رقابت‌های جام جهانی هانگژو چین، امروز با حضور مسئولان فدراسیون در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد.



در پایان این رقابت‌ها امیرحسین کاووسی از استان لرستان، امیررضا برزویی از استان کرمانشاه، علی کرمی از استان تهران و امیرحسین آدینه از استان قزوین به عنوان نفرات اول تا سوم انتخاب شدند.

همچنین با اعلام سیدشهرام هروی، مدیر فنی تیم‌های ملی کاراته، نفرات برتر این مسابقات به همراه ورزشکاران منتخب کادر فنی که در رقابت‌های تیمی یادواره شهدای میناب در اسلامشهر حضور داشتند، در مرحله بعدی انتخابی به میدان خواهند رفت.

وهاب شاهمیر، محمدرضا گیلانپور، محسن صفرنژاد، امیرعباس بیگ‌محمدلو، سیاوش دهقانی و حامد اکبری ورزشکاران منتخب کادر فنی برای حضور در مرحله بعدی انتخابی بودند.

مرحله دوم مسابقات انتخابی روز ۲۶ مهرماه با حضور ۱۰ ورزشکار برگزار می‌شود و نفرات برتر جواز حضور در نخستین مرحله اردوی تیم ملی را کسب خواهند کرد.

نخستین مرحله اردوی تیم ملی نیز از عصر روز ۲۶ مهرماه با حضور نفرات برتر انتخابی و ملی‌پوشان ایران در بخش کومیته تیمی رقابت‌های قهرمانی آسیا بالی در مرکز آموزش تیم‌های ملی فدراسیون کاراته آغاز خواهد شد.