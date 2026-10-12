به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی در پی ارتحال آیت‌الله حاج شیخ زین‌العابدین قربانی به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال عالم متقی و دانشمند معظم آیت‌الله آقای حاج شیخ زین‌العابدین قربانی (رضوان‌الله‌علیه) موجب تأسف و تأثر عمیق اینجانب گردید.

این شخصیت اثرگذار که قبل از پیروزی انقلاب از روحانیون فعال در عرصه تألیف و پژوهش در حوزه علمیه قم محسوب می‌شد و بعد از پیروزی انقلاب نیز با پذیرش مسئولیت‌های سنگین، از جمله نمایندگی مجلس خبرگان و شورای اسلامی و همچنین امامت جمعه و نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، همان فعالیت‌های علمی را ادامه داد و آثار ارزشمندی را از خود به‌جای نهاد.

قلم روان و بیان متین او و فعالیت و تدریس، علاوه بر حوزه‌های علمیه، در دانشگاه نیز از برجستگی‌های ایشان بوده است و هیچ‌گاه از رصد شبهات روز غافل نبود و بخشی از تألیفات خود را بر همین مبنا قرار می‌داد و از این طریق به ترویج فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌پرداخت.

اینجانب درگذشت این عالم پرتلاش را به حوزه‌های علمیه و خانواده مکرم ایشان و عموم اهالی متدین استان گیلان تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید مسئلت می‌نمایم.