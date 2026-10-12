تشکیل ۱۵ کارگروه تخصصی برای مقابله با تهدیدات پرتوی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان عصر دوشنبه در حاشیه همایش آموزشی پدافند پرتوی و آشنایی با تسلیحات نوین در گفتگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام‌شده برای ارتقای آمادگی استان در برابر تهدیدات پرتوی اظهار کرد: قرارگاه پدافند پرتوی استان قم در سال ۱۴۰۳ و پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه، با توجه به مصوبات قرارگاه و دستورالعمل مقابله با تهدیدات پرتوی ابلاغی از سوی کمیته دائمی پدافند غیرعامل، فعالیت خود را آغاز کرد.



وی افزود: در همین چارچوب، رزمایشی با سناریوی حمله هوایی به سایت فردو برگزار شد و پس از آن، ۱۵ کارگروه تخصصی در ساختار قرارگاه پدافند پرتوی استان شکل گرفت که ریاست این قرارگاه بر عهده استاندار قم است.



مشاور عالی استاندار قم با اشاره به مأموریت‌های متنوع این کارگروه‌ها بیان کرد: یکی از بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این ساختار، کارگروه فرهنگ‌سازی، آرامش روانی و مدیریت افکار عمومی است که مسئولیت مدیریت آن بر عهده صداوسیما قرار دارد.



متقیان با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق مسئولیت‌ها در شرایط بحرانی ادامه داد: نشست آموزشی برگزارشده با هدف آشنایی اعضای کارگروه‌ها با وظایف و مأموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب قرارگاه پدافند پرتوی تشکیل شده است تا هماهنگی و آمادگی مجموعه‌های مسئول در این حوزه ارتقا یابد.



وی با اشاره به اهمیت آموزش نیروهای عملیاتی تصریح کرد: مدیران، مسئولان و نیروهای عملیاتی مستقر در مجموعه‌هایی مانند هلال‌احمر، نیروهای نظامی و انتظامی و اورژانس باید با انواع تسلیحات نامتعارف و شیوه‌های مقابله با تهدیدات مرتبط آشنا باشند تا بتوانند در رزمایش‌های آتی مشارکت مؤثر داشته باشند و هنگام وقوع حادثه، ضمن حفاظت از جان خود، مدیریت مناسبی در صحنه انجام دهند.



آمادگی عملیاتی را با آموزش‌های تخصصی افزایش می‌دهیم



مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با بیان اینکه برنامه‌های آموزشی متناسب با مأموریت هر کارگروه طراحی و اجرا می‌شود، گفت: این دوره‌ها با هدف تدوین و به‌روزرسانی مستمر برنامه‌های عملیاتی کارگروه‌ها بر پایه سناریوهای مشخص برگزار خواهد شد تا نیروهای مسئول از آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط احتمالی برخوردار شوند.



وی افزود: استمرار فعالیت کارگروه‌های تخصصی و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در طول سال، بخشی از اقدامات استان برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری در برابر تهدیدات پرتوی است.



متقیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت آمادگی استان اظهار کرد: با توجه به فعالیت کارگروه‌ها و اقداماتی که در طول سال در این زمینه انجام می‌شود، تدابیر مؤثری برای کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای تاب‌آوری استان صورت گرفته است و امیدواریم در آینده در این حوزه با مشکلی مواجه نشویم.



رزمایش پیش از جنگ، آمادگی نیروها را افزایش داد



مشاور عالی استاندار قم با اشاره به تجربه برگزاری رزمایش شهید حاجی حاتم در سال ۱۴۰۳، چند ماه پیش از جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: برای اجرای این رزمایش، سه تا چهار ماه کار کارشناسی انجام شد و پیوست‌ها و سناریوهای مورد نیاز برای برگزاری آن تدوین شد.



وی ادامه داد: تیم‌های شرکت‌کننده در این رزمایش عملکرد موفقی داشتند و یکی از نشانه‌های این آمادگی آن بود که استان قم در جریان جنگ ۱۲ روزه با غافلگیری مواجه نشد.



متقیان با اشاره به عملکرد نیروهای واکنش سریع استان در جریان حوادث جنگ ۱۲ روزه افزود: تیم‌های واکنش سریع در حوزه‌های امداد و نجات و همچنین بخش‌های امنیتی و انتظامی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حوادث حاضر شدند و مأموریت‌های خود را به‌درستی انجام دادند.



وی تأکید کرد: تجربه به‌دست‌آمده از رزمایش‌های پیشین و اقدامات انجام‌شده در قالب قرارگاه پدافند پرتوی، بر ضرورت استمرار آموزش‌ها، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تدوین برنامه‌های عملیاتی متناسب با سناریوهای مختلف تأکید دارد.