۱۷ سارق در اصفهان به دام افتادند؛کشف ۲۲ فقره سرقت طی ۴۸ ساعت

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف کاهش جرایم و افزایش احساس آرامش در سطح شهرستان اصفهان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان اصفهان با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی، پایش‌های میدانی و تعقیب سرنخ‌های اطلاعاتی، موفق شدند در عملیاتی ضربتی طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۷ سارق را شناسایی و در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده از این عملیات تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده متهمان دستگیرشده، ۲۲ فقره انواع سرقت از جمله سرقت خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه، کابل‌های برق، محتویات داخل خودرو، اماکن خصوصی و همچنین کش‌روزنی کشف و ضبط شد.

سرهنگ نیکبخت ادامه داد: تمامی متهمان دستگیرشده پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه پلیس در برخورد با هنجارشکنان و سارقان قاطعانه عمل خواهد کرد، خطاب به شهروندان گفت: پیشگیری از سرقت نیازمند یک عزم عمومی و رعایت نکات ایمنی است. از همشهریان عزیز درخواست داریم ضمن استفاده از قفل‌های استاندارد و تجهیزات حفاظتی برای منازل، اماکن تجاری و وسایل نقلیه خود، از رها کردن خودرو و موتورسیکلت بدون رعایت اصول ایمنی به‌جد خودداری کنند.

سرهنگ نیکبخت ابراز کرد: گزارش سریع هرگونه موارد مشکوک و ناامنی از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، نقش بسیار مؤثری در پیشگیری از جرایم و ناکامی مجرمان دارد و از مردم می‌خواهیم در این زمینه تعامل خود را با پلیس تداوم بخشند.