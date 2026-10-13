به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که این کشور در دور روز گذشته که دونالد ترامپ همتای آمریکایی او آتش بس انرژی را بین مسکو و کی‌یف اعلام کرده است، هیچگونه حمله‌ای به پالایشگاه های نفت روسیه نداشته است.

بر اساس این گزارش، زلنسکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که اوکراین برای اتخاذ اقدامات متقابل جهت کاهش تنش آماده است اما تحقق این امر نیازمند اعمال فشار موثر بر روسیه است.

اظهارات رئیس جمهور اوکراین در حالی است که کاخ کرملین اعلام کرد که تحریم های جدید اروپا علیه منابع انرژی روسیه، ممکن است دستیابی به توافق بین مسکو و واشنگتن را با مانع روبرو کند.

کرملین تأکید کرد که تماس‌ها درباره آتش بس انرژی در اوکراین ادامه دارد اما تاکنون هیچ تغییری اتفاق نیفتاده است.