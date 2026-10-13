به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح سه شنبه در این آئین اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم تجهیز جوامع محلی به لوازم حفاظت انفرادی جهت پیشگیری از حریق در عرصه‌های طبیعی است که این اقدام در تنگستان انجام شده است.

وی افزود: در راستای استراتژی مدیریت بحران و تقویت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با مشارکت انجمن یاوران طبیعت‌اندیش حیات وحش تنگستان با حمایت اعتبارات ملی، اقدام به توزیع تجهیزات حفاظتی انفرادی میان گروه‌های فعال و جوامع محلی حاشیه مناطق جنگلی و مراتع کرد.

ایجاد ظرفیت‌های پاسخگویی سریع در برابر حوادث

معاون محیط زیست طبیعی استان بوشهر نیز گفت: این اقدام با هدف توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد ظرفیت‌های پاسخگویی سریع در برابر حوادث، به‌ویژه آتش‌سوزی‌های گسترده در عرصه‌های طبیعی استان صورت گرفته است.

غلامرضا فقیه افزود: طی این اقدام، مجموعه‌ای از تجهیزات تخصصی شامل کوله‌پشتی‌های استاندارد، کفش‌های کوهنوردی، کلاه حفاظتی، ابزار آتش‌کوبی، دستکش‌های مقاوم، قمقمه‌های آب و ماسک‌های تنفسی در اختیار نیروهای داوطلب و گروه‌های محیط‌زیستی قرار گرفت.

وی ادامه داد: هدف نهایی از این توزیع، گذار از مدیریت سنتی به سمت مدیریت مشارکتی است؛ به گونه‌ای که جوامع محلی نه تنها به عنوان ناظر، بلکه به عنوان اولین خط مقدم در پیشگیری و اطفای حریق و حفاظت از تنوع زیستی ایفای نقش کنند.