سیا و موساد پشت هجمه به طرح تورم صفر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی در چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در روزهای گذشته شاهد این هستیم که برخی اقدامات همچون طرح تورم صفر مورد هجمه های سنگین برخی رسانه های معاند قرار گرفته است، اظهار کرد: دلیل این هجمه ها از سوی معاندین و مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟

وی افزود: در شرایط جنگی هرکسی قدمی برای مردم بردارد، چرا باید مورد هجمه قرار بگیرد؟ برخی را که گذشته آنها هم مشخص است و با دشمن همکاری کردند، با رسانه های معاند همسو شده اند. اجازه بدهید طرح به یک نقطه مشخص برسد، بعد نقد کنید.

پیرهادی با بیان اینکه چرا معیشت مردم را بخاطر اقدامات سیاسی ذبح می کنند گفت: مردم در اجتماعات از اقدام مؤثر برای آنها تشکر می کنند. این میزان هجمه سؤال برانگیز است. چنین هجمه هایی اتاق فکری همچون سیا و موساد را در پشت پرده دارد.

وی با بیان اینکه هجمه رسانه های معاند طبیعی است، یادآور شد: ما تعجب می کنیم که چرا مسئولان سابق در داخل کشور این اظهارنظرها را دارند؟ می ترسید آقای زاکانی که بازسازی جنگ را انجام داد، این کار را هم به نتیجه برساند؟ وای بر شما. چگونه می خواهید جواب خدا و مردم را بدهید؟

پیرهادی همچنین تصریح کرد: منتظر باشید که طرح اجرا شود بعد نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کنید. هر طرحی نقاط ضعفی دارد اما امیدواریم طرح با موفقیت اجرا شود.