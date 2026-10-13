به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی برگزاری رویداد استارتاپی شهرستان بیجار که با حضور رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان، رئیس دانشگاه پیام نور، جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، رؤسای دانشگاه‌های شهرستان و مدیران شرکت‌های فناور برگزار شد، اظهار کرد: رویداد استارتاپی بیجار روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آبان‌ماه با هدف شناسایی استعدادهای خلاق، حمایت از ایده‌های نوآورانه و تقویت زمینه‌های کارآفرینی برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد فرصتی برای شناسایی توانمندی‌های جوانان، شکل‌گیری تیم‌های نوآور و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های فناور و فعالان بخش خصوصی است و باید از ظرفیت آن برای ارائه راهکارهای کاربردی در مسیر توسعه شهرستان استفاده شود.

فرماندار بیجار با اشاره به محورهای پیش‌بینی‌شده برای این رویداد بیان کرد: گردشگری، کشاورزی، صنعت، آموزش، بهداشت و سلامت، مدیریت شهری و ورزش از جمله حوزه‌هایی هستند که با شناسایی نیازها و ظرفیت‌های موجود در آن‌ها می‌توان زمینه ارائه ایده‌های خلاقانه و مبتنی بر فناوری را فراهم کرد.

کاظمی ادامه داد: رویکرد اصلی باید هدایت ایده‌ها به سمت مسائل واقعی شهرستان باشد تا صاحبان ایده و شرکت‌های فناور بتوانند با ارائه راهکارهای عملیاتی، در رفع مشکلات و بهبود فرایندهای اجرایی و تولیدی نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به استقبال از رویداد استارتاپی سال گذشته در بیجار، حمایت از جوانان خلاق و صاحبان کسب‌وکارهای نوپا را ضروری دانست و گفت: برگزاری مستمر چنین رویدادهایی می‌تواند به تقویت مهارت‌های کارآفرینی، شناسایی استعدادهای جدید و فراهم شدن زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش و فناوری کمک کند.

فرماندار بیجار با تأکید بر نقش پارک علم و فناوری استان کردستان در حمایت از ایده‌های نوآورانه افزود: ارائه مشاوره‌های تخصصی، حمایت از تیم‌های مستعد و فراهم کردن زمینه رشد و تجاری‌سازی طرح‌ها از ظرفیت‌هایی است که باید برای تبدیل ایده‌های برتر به محصولات و کسب‌وکارهای قابل اجرا مورد استفاده قرار گیرد.

کاظمی همچنین بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و رسانه‌ها در برگزاری این رویداد تأکید کرد و گفت: شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای دستگاه‌های اجرایی، واحدهای صنعتی و بخش کشاورزی باید در دستور کار قرار گیرد تا فعالیت تیم‌های نوآور در راستای نیازهای واقعی شهرستان هدایت شود.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان مجموعه‌های مشارکت‌کننده، اطلاع‌رسانی مناسب، جذب ایده‌های خلاق و حمایت از طرح‌های منتخب از الزامات برگزاری موفق این رویداد است و انتظار می‌رود با همکاری بخش‌های مختلف، زمینه حضور مؤثر جوانان و صاحبان ایده در این برنامه فراهم شود.

فرماندار بیجار در پایان تأکید کرد: رویداد استارتاپی باید زمینه‌ای برای پیوند دانش، فناوری و کارآفرینی با نیازهای شهرستان باشد و خروجی آن بتواند در توسعه اقتصادی، تقویت کسب‌وکارهای نوپا و استفاده بهتر از ظرفیت‌های بومی بیجار اثرگذار باشد.