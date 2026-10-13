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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

کاظمی: رویداد استارتاپی بیجار با محوریت حل مسائل شهرستان برگزار می‌شود

کاظمی: رویداد استارتاپی بیجار با محوریت حل مسائل شهرستان برگزار می‌شود

بیجار- فرماندار بیجار از برگزاری رویداد استارتاپی خبر داد و گفت: این رویداد بزرگ با محوریت حل مسائل شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی برگزاری رویداد استارتاپی شهرستان بیجار که با حضور رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان، رئیس دانشگاه پیام نور، جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، رؤسای دانشگاه‌های شهرستان و مدیران شرکت‌های فناور برگزار شد، اظهار کرد: رویداد استارتاپی بیجار روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آبان‌ماه با هدف شناسایی استعدادهای خلاق، حمایت از ایده‌های نوآورانه و تقویت زمینه‌های کارآفرینی برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد فرصتی برای شناسایی توانمندی‌های جوانان، شکل‌گیری تیم‌های نوآور و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های فناور و فعالان بخش خصوصی است و باید از ظرفیت آن برای ارائه راهکارهای کاربردی در مسیر توسعه شهرستان استفاده شود.

فرماندار بیجار با اشاره به محورهای پیش‌بینی‌شده برای این رویداد بیان کرد: گردشگری، کشاورزی، صنعت، آموزش، بهداشت و سلامت، مدیریت شهری و ورزش از جمله حوزه‌هایی هستند که با شناسایی نیازها و ظرفیت‌های موجود در آن‌ها می‌توان زمینه ارائه ایده‌های خلاقانه و مبتنی بر فناوری را فراهم کرد.

کاظمی ادامه داد: رویکرد اصلی باید هدایت ایده‌ها به سمت مسائل واقعی شهرستان باشد تا صاحبان ایده و شرکت‌های فناور بتوانند با ارائه راهکارهای عملیاتی، در رفع مشکلات و بهبود فرایندهای اجرایی و تولیدی نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به استقبال از رویداد استارتاپی سال گذشته در بیجار، حمایت از جوانان خلاق و صاحبان کسب‌وکارهای نوپا را ضروری دانست و گفت: برگزاری مستمر چنین رویدادهایی می‌تواند به تقویت مهارت‌های کارآفرینی، شناسایی استعدادهای جدید و فراهم شدن زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش و فناوری کمک کند.

فرماندار بیجار با تأکید بر نقش پارک علم و فناوری استان کردستان در حمایت از ایده‌های نوآورانه افزود: ارائه مشاوره‌های تخصصی، حمایت از تیم‌های مستعد و فراهم کردن زمینه رشد و تجاری‌سازی طرح‌ها از ظرفیت‌هایی است که باید برای تبدیل ایده‌های برتر به محصولات و کسب‌وکارهای قابل اجرا مورد استفاده قرار گیرد.

کاظمی همچنین بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و رسانه‌ها در برگزاری این رویداد تأکید کرد و گفت: شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای دستگاه‌های اجرایی، واحدهای صنعتی و بخش کشاورزی باید در دستور کار قرار گیرد تا فعالیت تیم‌های نوآور در راستای نیازهای واقعی شهرستان هدایت شود.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان مجموعه‌های مشارکت‌کننده، اطلاع‌رسانی مناسب، جذب ایده‌های خلاق و حمایت از طرح‌های منتخب از الزامات برگزاری موفق این رویداد است و انتظار می‌رود با همکاری بخش‌های مختلف، زمینه حضور مؤثر جوانان و صاحبان ایده در این برنامه فراهم شود.

فرماندار بیجار در پایان تأکید کرد: رویداد استارتاپی باید زمینه‌ای برای پیوند دانش، فناوری و کارآفرینی با نیازهای شهرستان باشد و خروجی آن بتواند در توسعه اقتصادی، تقویت کسب‌وکارهای نوپا و استفاده بهتر از ظرفیت‌های بومی بیجار اثرگذار باشد.

کد مطلب 6976352

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