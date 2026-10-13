تجلیل از کامران سحرخیز؛ فیلم بدون لابراتوار الکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم تجلیل از هنرمندان انجمن صنفی لابراتوار فیلم سینمای ایران عصر روز گذشته دوشنبه ۲۰ مهر در خانه سینما برگزار شد. علی زادمهر اجرای این برنامه را برعهده داشت.

در ابتدا همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما ضمن خوشامدگویی به حاضران به جایگاه و خاطره جمعی لابراتوارها در سینمای ایران اشاره کرد و گفت: مفهوم لابراتوار برای ما قدمتی دیرینه دارد، هرچند امروز شکل و شمایل آن تغییر کرده است. امیدوارم فرصتی فراهم شود تا برگزاری چنین مراسمی را برای دیگر صنوف سینمایی نیز ادامه دهیم.

در ادامه زهرا زمانی دبیر انجمن صنفی لابراتوارها با ابراز خوشحالی از دیدار دوباره با فعالان این حوزه بیان کرد: از آخرین دیدارمان تاکنون، روزهای تلخ و دشواری بر ما گذشته است اما امیدواریم از این پس روزهایی سرشار از امید، عشق و آبادانی در پیش داشته باشیم و برای همه عزیزان روزهایی پربرکت آرزو می‌کنم.

سپس کلیپی از فعالان فقید لابراتوارهای سینمای ایران به نمایش درآمد و یاد و خاطره درگذشتگان این حوزه گرامی داشته شد و سپس صحبت‌های فرزند زنده‌یاد بیژن جباری از فعالان لابراتوار فیلم سینمای ایران پخش شد و در ادامه با حضور حبیب اسماعیلی و امیر اثباتی از حسن جعفر لواسانی و محمد نجفی‌پور ۲ تن از پیشکسوتان باسابقه حوزه لابراتوار فیلم تجلیل به عمل آمد.

در بخش دیگری از مراسم، مستندی کوتاه درباره مجموعه فعالیت‌های کامران سحرخیز به نمایش درآمد.

نقش مهم لابراتوارها در ارتقای استانداردهای سینما

محمود کلاری از فیلمبرداران پیشکسوت سینما به روی سن آمد و گفت: فعالان لابراتوار با امکانات محدود، کیفیت فیلم‌های سینمای ایران را همیشه حفظ کرده اند.

وی با اشاره به نقش لابراتوارها در حفظ کیفیت آثار سینمایی بیان کرد: در طول این سال ها دوستان فعال در لابراتوارها جادو می‌کردند و کارشان خارق‌العاده بود. کارهایی که آنها در آن دوران با دستگاه‌های قدیمی انجام می‌دادند، بسیار عجیب بود؛ چراکه نگاتیوهای به‌روز به دست ما نمی‌رسید و حساسیت بسیاری از نگاتیوهای موجود نیز از استاندارد خارج شده بود. با این حال، فعالان لابراتوارها با ترفندهای مختلف آنها را به نمونه‌هایی قابل استفاده تبدیل می‌کردند.

کلاری با اشاره به تجربه‌های نخستین خود در حوزه لابراتوار دیجیتال گفت: نخستین مجموعه‌ای که به‌عنوان لابراتوار دیجیتال با آن آشنا شدم مجموعه روشنا و کامران سحرخیز بود. در آن زمان فیلم «بوتیک» به‌عنوان نخستین فیلم با فرمت ویدئویی در سینمای ایران ساخته شد و آقای سحرخیز در آن مقطع تلاش و سخت‌کوشی بسیاری از خود نشان داد.

لابراتوارها نقش مهمی در شکل‌گیری زبان بصری فیلم دارند

علیرضا زرین‌دست فیلمبردار پیشکسوت سینما نیز با اشاره به نقش لابراتوارها در کیفیت آثار سینمایی، اظهار کرد: تجربیات لابراتوار در سینمای ایران نقاط درخشانی داشته است و ما فیلمبرداران به فعالان این حوزه مدیون هستیم. یادم می آید در فیلم «سایه‌های بلند باد» مراحل فنی در لابراتوار با کیفیتی بسیار حرفه‌ای انجام شد.

وی با بیان اینکه لابراتوار در تعیین رنگ و کاراکتر یک فیلم نقش مهمی دارد و بخش قابل‌توجهی از مسئولیت خلق فضای بصری اثر را بر عهده می‌گیرد، بیان کرد: من با عباس کیارستمی فیلم سیاه‌ و سفید «تجربه» را کار کردم که مراحل ظهور آن در لابراتوار فیلمساز انجام می‌شد. آن زمان خودم به لابراتوار مراجعه کردم، پوزیتیو فیلم را به خانه بردم و با عشق به تماشای تک‌تک تصاویر نشستم.

نقش مهم سحرخیز در گذار سینمای ایران از آنالوگ به دیجیتال

علی لقمانی فیلمبردار پیشکسوت سینما نیز با اشاره به ارتباط نزدیک فیلمبرداران و مدیران لابراتوار در مراحل مختلف تولید، تصریح کرد: در ایران، لابراتوار آنالوگ به‌تدریج و در امتداد تجربه‌ای طولانی به شکل دیجیتال تبدیل نشد. این فرایند در جهان مسیر مشخص خود را طی کرد و توانایی‌های حرفه‌ای در جریان آن به‌درستی شکل گرفت؛ اما در ایران تجربه مشابهی وجود نداشت. برای آنکه این مسیر طولانی با رعایت استانداردها، در زمانی کوتاه‌تر و به شکلی حرفه‌ای طی شود و دانش و آداب کار نیز به‌درستی انتقال پیدا کند، حضور افرادی مانند کامران سحرخیز اهمیت بسیاری داشت. اگر امثال او نبودند شاید سال‌ها طول می‌کشید تا از دوران آنالوگ به دیجیتال وارد شویم.

لابراتوار بخشی از زبان و بیان فیلم است

در ادامه، بهروز شعیبی کارگردان سینما و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان با بیان خاطره‌ای از تجربه کار با کامران سحرخیز، بیان کرد: سال‌ها پیش روی فیلمی کار می‌کردم که از جمله آثار دیجیتال بود، آقای آلادپوش مشاور پروژه و خانم مفخم تدوینگر آن بودند. در میانه فیلمبرداری، فردی که راش‌ها را کپی می‌کرد، تغییر کرد و مشخص شد بیش از نیمی از راش‌ها وجود ندارند. فیلمبرداری به پایان رسیده بود و آقای آلادپوش گفتند که تنها آقای سحرخیز است که می‌تواند این مشکل را حل کند و من با ایشان آشنا شدم.

وی با تأکید بر جایگاه لابراتوار در فرایند خلاقه سینما اظهار کرد: لابراتوار بخشی از زبان و بیان فیلم است و بدون آن، بیان یک فیلم الکن می‌ماند. از آقای سحرخیز برای پویایی و تلاش مستمرشان و انتقال دانش به دیگران تشکر می‌کنم.

در ادامه این مراسم، با حضور محمود کلاری، علیرضا زرین‌دست، علی لقمانی و بهروز شعیبی از کامران سحرخیز، پیشکسوت و از فعالان حوزه لابراتوار، قدردانی شد.

سحرخیز در این بخش گفت: خوشحالم که امروز در کنار جمع کثیری از هنرمندان سینما هستم. گاهی وسواس و ایده‌آل‌گرایی باعث می‌شود مراحل کار به‌سختی طی شود به همین دلیل کاری که دوستان من در لابراتوار و اصلاح رنگ انجام می‌دهند، بسیار با اهمیت است. امیدوارم همه در مسیری حرفه‌ای حرکت کنند و به فیلم‌ها جان تازه‌ای ببخشند.

تجلیل از نمایندگان استودیوها و فعالان لابراتوار

در بخش دیگری از مراسم با حضور غلامرضا موسوی، مهری شیرازی و علیرضا حسینی از محمد علیپور نماینده لابراتوار پیشگامان و نگین حیدری نماینده استودیو روشنا تجلیل شد. همچنین با حضور ابوالحسن داودی، روح‌الله حسینی و بهرام دهقانی از علی زین‌دارباشی نماینده استودیو خط فرضی و آرش کاظم‌زاده نماینده استودیو مجد تجلیل به عمل آمد.

در ادامه پدرام عظیمی نایب‌رئیس انجمن صنفی لابراتوارها نیز گفت: خوشحالم که توانستیم این جشن را برگزار کنیم. از خانه سینما، مؤسسه سینماشهر و وزارت فرهنگ و ارشاد بابت همراهی در برگزاری این مراسم و به‌ویژه از آقای بخت طالع تشکر می کنم.

در بخش دیگر این مراسم با حضور میثم زندی، محمدرضا دلپاک، سعید خانی و نادره رضایی از سارا احترامی منتخب استودیو فربد، سامان مجد وفایی در بخش بهترین اصلاح رنگ فیلم کوتاه، سینمایی و سریال (به انتخاب لابراتوارها) و زهرا زمانی منتخب هیئت مدیره قدردانی شد.

فعالیت کامران سحرخیز به دیده‌شدن صدای سینما کمک کرد

محمدرضا دلپاک صداگذار پیشکسوت سینما در ادامه این مراسم با اشاره به نقش فناوری دیجیتال در تحول صدای سینما، گفت: از زمانی که صدای دیجیتال وارد سینمای ایران شد، این فناوری کمک زیادی به حوزه صدا کرد. آقای سحرخیز از افراد فرهیخته و ارزشمند سینمای ایران هستند و انجمن صدای سینمای ایران قدردان تلاش‌های ایشان است.

رونمایی از استعدادهای جوان لابراتوار

بهنود بخت طالع رئیس انجمن لابراتوارهای سینمای ایران با عذرخواهی از حسن جعفر لواسانی و محمد نجفی‌پور به دلیل تأخیر در تقدیر از این ۲ پیشکسوت بیان کرد: از این عزیزان عذرخواهی می‌کنم که تقدیر از آنها با تأخیر زیادی انجام شد. این افراد کارنامه‌ای بسیار درخشان دارند و شایسته دریافت نشان هنری درجه یک هستند.

وی درباره تجلیل از کامران سحرخیز نیز گفت: با قدردانی از کامران سحرخیز خواستیم در میانه مسیر از تلاش‌های او قدردانی کنیم و به او خداقوت بگوییم. ما به داشتن پیشکسوتان برجسته افتخار می‌کنیم. امیدوارم با تکیه بر تخصص نسل جوان، به دستاوردهای درخشانی برسیم و بتوانیم هر سال استعدادهای جوان این حوزه را معرفی کنیم. امیدوارم نسل جوان بتواند امانت‌دار شایسته‌ای برای پیشکسوتان این حوزه باشد.

در این مراسم افرادی همچون بهرام دهقانی، محمدرضا دلپاک، میثم زندی، ابوالحسن داوودی، امیر توده روستا، مهدی جعفری، حجت قاسم زاده اصل، مهدی کوهیان، محمدعلی حسین نژاد، نیما دبیرزاده، مهری شیرازی، شهراد بانکی، امیررضا معتمدی، دانش اقباشاوی، حسین فرج، لادن کسرایی، محمد آلادپوش، سحر غمخوار، نادره رضایی، بیژن میرباقری، معصومه فرد شاهین، سعید خانی، محمد صوفی، محسن بابایی، حسن آقاکریمی، آرش قاسمی، امیرشهاب رضویان، عباس یاری، نادر رضایی، لادن طاهری، احمد امینی، نازنین مفخم، عباس مطمئن زاده، پدرام عظیمی، علیرضا حسینی، ناصر انصاری، آیدین ظریف، هومان شیدرنگ، امیر فرض الهی، محمد محمدی، نگین حیدری، جمشید مجد وفایی و … حضور داشتند.