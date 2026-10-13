نخست وزیر سابق انگلیس: ترامپ نشانه فروپاشی نظم جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، ریشی سوناک، نخست وزیر سابق انگلیس در جریان مجمع اقتصادی دهلی نو تاکید کرد: نظم جهانی با مدیریت آمریکا به پایان رسیده و جهان وارد دوره‌ای از عدم قطعیت ژئوپلیتیک شدید شده است. کشورهایی مانند هند و کشورهای حوزه خلیج فارس بیش از گذشته می توانند بر تحولات نظم جهانی تاثیر بگذارند، بی آنکه لزوما با آمریکا یا چین همسو باشند.

وی اضافه کرد: جهان در حال فاصله گرفتن از چارچوب چندجانبه و مبتنی بر قواعدی است که اقتصاد جهانی را شکل داده بود و این روند، خطرات و عدم قطعیت های جدیدی به همراه دارد.

سوناک گفت: همه ما در چارچوبی چندجانبه و مبتنی بر قواعد رشد کردیم و در آن فعالیت داشتیم؛ چارچوبی که عمدتا از سوی آمریکا اجرا و تضمین می شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، علت این وضعیت نیست، بلکه نشانه آن است. جهان کنونی جهانی است که هنوز دقیقا نمی دانیم به چه وضعیتی رسیده و این شرایط عدم قطعیت ژئوپلیتیک گسترده و حتی خطرات بزرگی ایجاد می کند.

سوناک افزود: ظهور چین باعث شده است این کشور در حوزه های مختلف با آمریکا رقابت کند. این یکی از ویژگی های مهم و جدید اقتصاد جهانی است. چین در حوزه های اقتصادی، نظامی و فناوری رقیبی هم تراز برای آمریکا است و این مسئله ویژگی جدیدی در اقتصاد جهانی به شمار می رود.

سوناک همچنین درباره وضعیت امنیت جهانی ابراز نگرانی کرد و به افزایش شمار درگیری های مسلحانه و پیامدهای آن برای ثبات بین المللی اشاره کرد.

او گفت: تصادفی نیست که اکنون بیش از هر زمان دیگری از پایان جنگ جهانی دوم، درگیری های مسلحانه در جریان است. در حال حاضر ۶۱ درگیری مسلحانه مبتنی بر حضور دولت ها در سراسر جهان وجود دارد. وقتی به این وضعیت نگاه می کنم، نگران می شوم.

سوناک در ادامه با کنایه به تقلای ترامپ برای دستیابی به جایزه صلح نوبل با طرح ادعای پایان دادن به چندین جنگ گفت: فکر می کنم دونالد ترامپ احتمالا به این وضعیت نگاه می کند و با خود می گوید ۶۱ فرصت برای برنده شدن جایزه صلح نوبل وجود دارد!