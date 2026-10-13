به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی در جلسه هماهنگی راهداری زمستانی با حضور نمایندگان پلیس راه استان زنجان، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای ارتقای ایمنی جاده‌ها، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارش‌های شدید در زمستان پیش‌رو، آمادگی حداکثری نیروها، تجهیزات و امکانات راهداری و تقویت هماهنگی با پلیس راه از اولویت‌های اصلی برای مدیریت تردد در محورهای مواصلاتی استان است.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از حوادث جاده‌ای در فصل سرما، افزود: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت شرایط جوی، افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی است تا با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود، کمترین میزان تلفات جاده‌ای در استان ثبت شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به عملکرد استان در حوزه ایمنی راه‌ها، ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های گذشته نتایج قابل قبولی در زمینه کاهش تلفات جاده‌ای به دست آمده و زنجان در زمره سه استان برتر کشور در این شاخص قرار گرفته است.

او ادامه داد: تلاش ما این است که با تداوم اقدامات پیشگیرانه و تقویت نظارت بر محورهای مواصلاتی، این روند کاهشی در پنج ماه باقی‌مانده از سال نیز استمرار داشته باشد.

اسماعیلی در ادامه به اقدامات اجرایی برای بهسازی محور زنجان ـ تبریز اشاره کرد و گفت: از اردیبهشت‌ماه سال جاری، مدیریت ۱۹۵ کیلومتر از این محور به‌صورت رفت‌وبرگشت به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان واگذار شده است و در همین راستا، بهسازی و اصلاح ۶۰ کیلومتر از مقاطع بحرانی این محور تا پایان فصل کاری در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و ارتقای ایمنی مسیر از اولویت‌های این اداره‌کل است، اظهار کرد: برای پیشبرد عملیات اجرایی و تأمین شرایط مناسب تردد در این محور، قرارداد پنج پیمانکار منعقد شده است تا عملیات بهسازی، اصلاح مقاطع موردنیاز و اجرای روکش آسفالت با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود و از فرصت باقی‌مانده فصل کاری برای تکمیل اقدامات پیش‌بینی‌شده استفاده شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با تأکید بر اینکه پیشگیری از حوادث منجر به فوت نیازمند توجه مستمر به عوامل مؤثر در ایمنی راه‌ها است، خاطرنشان کرد: هر تصادف منجر به فوت برای مجموعه راهداری اهمیت ویژه‌ای دارد و باید با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، زمینه بروز چنین حوادثی را به حداقل برسانیم.

اسماعیلی با اشاره به نقش برنامه‌ریزی هدفمند در کاهش حوادث جاده‌ای، تصریح کرد: ارتقای ایمنی راه‌ها لزوماً به هزینه‌های کلان وابسته نیست و در بسیاری از موارد، خلاقیت در اجرا، شناسایی دقیق اولویت‌ها و تخصیص مناسب امکانات می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش تلفات داشته باشد. از این رو، لازم است در همه حوزه‌های مرتبط با ایمنی راه، اقدامات بر اساس میزان خطر و ضرورت اجرا اولویت‌بندی شوند.

در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، بهبود روشنایی راه‌ها، نصب و اصلاح سرعت‌کاه‌ها، خط‌کشی محورهای مواصلاتی، نصب دوربین‌های ثبت تخلفات، شانه‌سازی راه‌ها، مدیریت تجمع آب در سطح جاده‌ها و پاکسازی پل‌ها و رفع آب‌گرفتگی آن‌ها بررسی شد.

بررسی این موارد با هدف ارتقای ایمنی زیرساخت‌های جاده‌ای، بهبود شرایط تردد در فصل بارندگی و زمستان و افزایش هماهنگی میان مجموعه راهداری و پلیس راه برای پیشگیری از حوادث و کاهش تلفات جاده‌ای انجام شد.