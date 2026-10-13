متا نخستین هوش مصنوعی پیشرفته اش را ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، درحالیکه «میوز اسپارک» قرار بود یک مدل سبک وزن باشد که بتواند با تاخیر اندک کار کند، مدل های واندر بزرگتر و طبق اطلاعات قدرتمندتر هستند و همچنین امتیاز بنچمارک بهتری در انجام فعالیت های پیچیده مانند کدنویسی دارند.

براساس تست های متا، مدل های واندر و واندرفول به امتیاز بنچمارکی معادل مدل های فابل ۵.۱ و چت جی پی تی ۶ آسترا دست یافته اند. در پست وبلاگی متا درباره این مدل ها آمده است: آنها در کنار یکدیگر نشان دهنده گام بعدی در نردبان مقیاس بندی و جهشی بزرگ به سمت ابر هوش شخصی هستند.

مقیاس مذکور در قیمتگذاری منعکس شده است. مدل واندر از طریق «متا مدل API» قابل دسترسی است و قیمت آن به ازای یک میلیون توکن ورودی چهار دلار و به ازای هر میلیون توکن خروجی ۲۰ دلار است. به این ترتیب هزینه آن تقریبا مشابه قیمت گذاری چت جی پی تی ۶ سول و اوپوس ۵.۵ است.

جالب آنکه مدل واندرفول فقط برای مشترکان طرح «میوز کد» فراهم است و از طریق API عرضه نمی شود. هر دو مدل برای فعالسازی «میوز ایجنت» به کار می روند.

این شرکت در راستای علاقه اش به توسعه دستیارهای شخصی که بتوانند فعالیت ها را در بازه های زمانی طولانی انجام دهدف شرکت تاکید خاصی روی توانایی مدل برای نگهداری و سنتز کردن اطلاعاتی که کاربر ارائه می کند، دارد. متا این ویژگی را «حافظه فعال» می نامد.