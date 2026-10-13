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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

عارف در پیامی ارتحال آیت‌الله قربانی را تسلیت گفت

عارف در پیامی ارتحال آیت‌الله قربانی را تسلیت گفت

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت ارتحال نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت، خدمات دینی، علمی و فرهنگی آن عالم وارسته را ارج نهاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت ارتحال حضرت آیت‌الله حاج زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت، خدمات دینی، علمی و فرهنگی آن عالم وارسته را ارج نهاد و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت واسعه الهی و علو درجات مسئلت کرد.

در متن پیام عارف آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

ارتحال عالم جلیل‌القدر و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله حاج زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت، موجب تأثر و تألم شد.

آن عالم فقید، در طول حیات پربرکت خویش، با اهتمام به ترویج معارف اسلامی، نشر تعالیم مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و ایفای مسئولیت‌های دینی، علمی و فرهنگی، خدمات ارزنده‌ای در عرصه هدایت دینی و اعتلای فرهنگ اسلامی به انجام رساند. سالیان متمادی حضور در سنگر امامت جمعه و مسئولیت نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، بخشی از خدمات دینی و فرهنگی ایشان است که آثار آن در حافظه تاریخی و فرهنگی این خطه از میهن اسلامی ماندگار خواهد بود.

اینجانب، ضمن تسلیت ارتحال آن عالم وارسته به مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، حوزه‌های علمیه، علمای اعلام و روحانیت معزز، مردم شریف استان گیلان و بیت مکرم و بازماندگان محترم ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت واسعه الهی و علوّ درجات و برای بازماندگان و عموم مصیبت‌دیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

کد مطلب 6976759
رامین عبداله شاهی

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