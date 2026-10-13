به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت ارتحال حضرت آیت‌الله حاج زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت، خدمات دینی، علمی و فرهنگی آن عالم وارسته را ارج نهاد و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت واسعه الهی و علو درجات مسئلت کرد.

در متن پیام عارف آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

ارتحال عالم جلیل‌القدر و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله حاج زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت، موجب تأثر و تألم شد.

آن عالم فقید، در طول حیات پربرکت خویش، با اهتمام به ترویج معارف اسلامی، نشر تعالیم مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و ایفای مسئولیت‌های دینی، علمی و فرهنگی، خدمات ارزنده‌ای در عرصه هدایت دینی و اعتلای فرهنگ اسلامی به انجام رساند. سالیان متمادی حضور در سنگر امامت جمعه و مسئولیت نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، بخشی از خدمات دینی و فرهنگی ایشان است که آثار آن در حافظه تاریخی و فرهنگی این خطه از میهن اسلامی ماندگار خواهد بود.

اینجانب، ضمن تسلیت ارتحال آن عالم وارسته به مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، حوزه‌های علمیه، علمای اعلام و روحانیت معزز، مردم شریف استان گیلان و بیت مکرم و بازماندگان محترم ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت واسعه الهی و علوّ درجات و برای بازماندگان و عموم مصیبت‌دیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور