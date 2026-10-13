به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به انتشار برخی اخبار و شایعات درباره قیمت مسکن در این شهرستان اظهار کرد: تعیین قیمت واحدهای مسکونی تابع شرایط عرضه و تقاضا و شاخص‌های کلان اقتصادی است و نباید تحت تأثیر فضاسازی‌ها و نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ انجمن، گروه صنفی یا مجموعه‌ای اختیار تعیین خودسرانه قیمت مسکن در شهرستان را ندارد، افزود: هرگونه اقدام در این زمینه بدون برخورداری از جایگاه قانونی و مجوزهای لازم، وجاهت رسمی ندارد.

فرماندار قروه استفاده از عناوین اداری و اماکن تخصصی برای ترویج نرخ‌های غیرواقعی را تخلف دانست و بیان کرد: با افرادی که از این شیوه‌ها برای تأثیرگذاری بر بازار مسکن استفاده کنند، از طریق مراجع قانونی و نظارتی برخورد خواهد شد.

جوانمردی با اشاره به نقش فضای مجازی در شکل‌دهی به انتظارات قیمتی بازار مسکن تصریح کرد: شهروندان باید نسبت به تبلیغات و قیمت‌های اعلام‌شده در این فضا هوشیار باشند و فریب آگهی‌هایی را که با هدف ایجاد التهاب در بازار منتشر می‌شوند، نخورند.

وی همچنین نسبت به تبلیغات گمراه‌کننده و قیمت‌سازی در حوزه مسکن هشدار داد و گفت: فعالیت‌های مرتبط با مهندسی و ساخت‌وساز نیز باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود و هرگونه تخلف در این حوزه، با پیگیری دستگاه‌های نظارتی روبه‌رو خواهد شد.

فرماندار قروه در پایان تأکید کرد: صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار مسکن، نیازمند همکاری مردم و گزارش موارد مشکوک به مراجع مسئول است.