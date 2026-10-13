به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در پیامی با ابراز تأسف از ارتحال آیتالله زینالعابدین قربانی لاهیجانی، این ضایعه را به مردم گیلان و بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفت.
در این پیام آمده است: ارتحال عالم فرزانه، حضرت آیتالله زینالعابدین قربانی لاهیجانی (رضواناللهعلیه)، موجب تأسف و تأثر شد.
آیتالله سبحانی در ادامه این پیام، آن مرحوم را از عالمان و نویسندگان پرتلاش حوزه علمیه توصیف کرد که خدمات علمی و فرهنگی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.
وی همچنین با تسلیت این ضایعه به مردم شریف گیلان و دیگر بازماندگان آیتالله قربانی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و محشور شدن با اولیای الهی و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت کرد.
آیتالله زینالعابدین قربانی، نماینده پیشین ولیفقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت، روز گذشته در ۹۳ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن در یکی از بیمارستانهای لاهیجان درگذشت.
قم- مرجع تقلید شیعیان با تسلیت درگذشت آیتالله زینالعابدین قربانی لاهیجانی، از خدمات علمی و فرهنگی ارزشمند این عالم و نویسنده پرتلاش حوزه علمیه تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در پیامی با ابراز تأسف از ارتحال آیتالله زینالعابدین قربانی لاهیجانی، این ضایعه را به مردم گیلان و بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفت.
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