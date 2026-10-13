به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در پیامی با ابراز تأسف از ارتحال آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجانی، این ضایعه را به مردم گیلان و بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفت.



در این پیام آمده است: ارتحال عالم فرزانه، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجانی (رضوان‌الله‌علیه)، موجب تأسف و تأثر شد.



آیت‌الله سبحانی در ادامه این پیام، آن مرحوم را از عالمان و نویسندگان پرتلاش حوزه علمیه توصیف کرد که خدمات علمی و فرهنگی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.



وی همچنین با تسلیت این ضایعه به مردم شریف گیلان و دیگر بازماندگان آیت‌الله قربانی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و محشور شدن با اولیای الهی و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت کرد.



آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت، روز گذشته در ۹۳ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن در یکی از بیمارستان‌های لاهیجان درگذشت.