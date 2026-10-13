به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در جلسه با حجت الاسلام سید مهدی بهشتی دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش کشور بیان کرد: مسئولین آموزش و پرورش همیشه می‌گویند پرورش از آموزش جدا نیست، بنده معتقد هستم تربیت و آموزش از هم جدا نیستند و دانش آموزان با استفاده از اصول تربیتی آموزش می بینند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: انسان آموزش پذیر است و ما تربیت را آموزش می دهیم سپس با اصول تربیتی پیش می رویم که این نگاه تار و پودی است.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت عظیم حوزه علمیه در کنار آموزش استفاده کنیم، افزود: طبق آمارها خوزستان استانی است که بیشترین روحانی معلم در کشور را دارد که این یک فرصت است و باید از آن بهره گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: در خوزستان که استانی سنتی است با ارتباط خوب فضای مسجد را به مدرسه تبدیل کردیم که مورد استقبال قرار گرفته است.

علی‌فر با بیان اینکه درهای آموزش برای تعامل سازنده باز است، عنوان کرد: از ظرفیت سایر دستگاه ها استفاده می کنیم چرا که معتقد هستیم اگر بخواهیم موفق باشیم باید اصل مشارکت جویی و مشارکت پذیری را رعایت کنیم.