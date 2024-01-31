مراکز رفاهی و درمانی باید در خدمت معلمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حبیبی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در آئین تکریم خود به عنوان سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای انقلابی و توانمند در بدنه مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان زمینه ساز تقویت حرکت تحولی در سطح آموزش و پرورش خواهد بود و بر این اساس باید نیروهای کیفی و معتقد به آرمانهای انقلاب در سراسر آموزش و پرورش استان با همگرایی و هم افزایی قدم در تحقق اهداف و برنامههای آموزش و پرورش بردارند.
وی با اشاره به ضرورت نصب العین قراردادن مفاد ساحتهای ۶ گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اضافه کرد: تقویت روحیه دین باوری و عمل به مفاهیم و آموزههای تربیتی باید به عنوان یک برنامه اولویتدار و بر مدار سند تحول بنیادین در دستور کار متولیان برنامهها و طرحهای عملکردی در سطح مدارس استان قرار گیرد چرا که مهمترین مأموریت و غایت آموزش و پرورش تربیت دانش آموزانی دینمدار و معتقد به باورهای غنی اسلامی یا همان بسترسازی برای رسیدن به حیات طیبه است.
سرپرست جدید اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به ظرفیتهای خوب قانون مولدسازی توضیح داد: ظرفیت بزرگی که قانون گذار برای ما مولدسازی در نظر گرفته باید فعال شود و از طریق این قانون ضمن بسترسازی برای افزایش درآمدهای تخصصی آموزش و پرورش بتوان از این محل رفاهیات همکاران ما در حوزههای مختلف را افزایش دهیم و این امر مهم بی شک موجبات افزایش رضایتمندی همکاران را فراهم میکند.
حبیبی با بیان اینکه باید تمام تلاش مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان در راستای رساندن این مجموعه به جایگاه واقعی خود در سطح کشور متمرکز شود، تصریح کرد: بی شک شاخصهایی مثل میانگین نمرات امتحانات نهایی و کنکور سنجشهایی هستند که عملکرد آموزش و پرورش بر اساس آنها سنجیده خواهد شد و بر این اساس است باید با همتی مضاعف نسبت به برنامهریزی برای ارتقای این شاخصها در استان گام برداریم.
سرپرست جدید اداره کل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: طرح شهید سلیمانی در بعضی از مناطق مورد توجه قرار نگرفت که باید با استفاده از ظرفیتهای خوب این طرح نسبت به توزیع مناسب و بر مبنای عدالت اعتبارات با اولویت مناطق کم برخوردار اقدام شود تا شاهد رشد و شکوفایی شاخص فضاهای ورزشی دانش آموزی در استان باشیم.
حبیبی با برشمردن سایر اولویتهای مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان بیان کرد: مراکز رفاهی و درمانی باید در خدمت معلمان باشد چرا که فرهنگیان اساس و بنیان اصلی مجموعه تعلیم و تربیت استان هستند. همچنین تکریم پیشکسوتان فرهنگی اعم از بازنشستگان و افراد در آستانه بازنشستگی یکی دیگر از برنامههای پیش روی آموزش و پرورش است.
وی گفت: استفاده از ظرفیت شورای آموزش و پرورش و حل مشکلات آموزش و پرورش از طریق ظرفیتهای قانونی شورای آموزش و پرورش با همکاری استاندار استان خوزستان، همکاری با حوزه علمیه و استفاده از نیروهای توانمند حوزه و همچنین همکاری با بسیج فرهنگیان و سپاه در اولویتهای کاری ما خواهد بود.
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