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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

دستگیری ۴ قاچاقچی مواد مخدر در دلفان

دستگیری ۴ قاچاقچی مواد مخدر در دلفان

دلفان- فرمانده انتظامی دلفان از دستگیری ۴ قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز بازوند در سخنانی، اظهار داشت: مأموران انتظامی دلفان در راستای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و همکاری مردم، موفق به شناسایی چهار نفر از عوامل قاچاق مواد مخدر شدند.

وی افزود: پس از شناسایی متهمان، مأموران طی عملیاتی غافلگیرانه هر چهار نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دلفان ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای متهمان، یک کیلو و ۲۰۰ گرم ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه و هشت کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف شد.

بازوند با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهمان به مراجع قضایی، تأکید کرد: پلیس با هدف صیانت از سلامت جامعه و مقابله با قاچاق مواد مخدر، با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد می‌کند.

کد مطلب 6977125

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