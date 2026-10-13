به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی شامگاه سه‌شنبه در جریان سفر به استان قم و بازدید از طرح‌های گردشگری این استان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: ظرفیت‌های ارزشمند قم در حوزه گردشگری و تلاش مسئولان استان می‌تواند زمینه تبدیل این شهر به یکی از مقاصد ماندگار گردشگری کشور را فراهم کند

وی با اشاره به بازدید از خانه تاریخی ملاصدرا در شهرستان کهک افزود: این مجموعه با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی و علمی و اختصاص کاربری‌های تخصصی، می‌تواند به فضایی برای آموزش دانش‌آموزان، محققان و علاقه‌مندان به مباحث علمی و نجوم تبدیل شود.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته برای آماده‌سازی این مجموعه، همکاری مسئولان محلی و مدیریت شهری کهک را در بهره‌گیری از ظرفیت‌های این بنای تاریخی مؤثر دانست.

محسنی‌بندپی همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی یک پروژه هتل‌ در قم بیان کرد: این طرح با زیربنای حدود هفت هزار مترمربع و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود و می‌تواند به توسعه امکانات اقامتی استان کمک کند.

زیرساخت‌های اقامتی قم توسعه می‌یابد

وی با اشاره به بازدید از برخی طرح‌های گردشگری استان قم ادامه داد: در جریان این سفر، علاوه بر کلنگ‌زنی پروژه هتل‌، یکی دیگر از مجموعه‌های گردشگری نیز افتتاح شد که از جذابیت‌های ویژه‌ای برخوردار است.

معاون گردشگری کشور با اشاره به روند احداث چند هتل پنج‌ستاره در قم تصریح کرد: در حال حاضر چهار تا پنج هتل پنج‌ستاره در این استان در دست احداث است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری و تقویت زیرساخت‌های میزبانی از مسافران است.

محسنی‌بندپی تلاش‌های استاندار قم، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مجموعه مدیران مرتبط را در پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای حائز اهمیت دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، ظرفیت‌های بالقوه گردشگری قم بیش از گذشته به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به جایگاه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در جذب زائران و گردشگران گفت: در کنار جاذبه‌های مذهبی، ظرفیت‌های دیگری نیز در استان وجود دارد که معرفی و توسعه آن‌ها می‌تواند به متنوع‌شدن محصولات گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران کمک کند.

ثبت گویش قمی به تقویت هویت فرهنگی کمک می‌کند

معاون گردشگری کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت گویش قمی اشاره کرد و آن را مطالبه‌ای دیرینه در میان مردم این استان دانست.

محسنی‌بندپی اظهار کرد: ثبت گویش‌های محلی می‌تواند زمینه آشنایی نسل جدید با میراث ناملموس، آداب‌ورسوم و شیوه‌های گفتاری گذشتگان را فراهم کند و در انتقال این میراث فرهنگی میان نسل‌ها نقش داشته باشد.

وی افزود: توجه به گویش‌های بومی و پاسداشت آن‌ها در تقویت خرده‌فرهنگ‌ها و تحکیم فرهنگ ملی مؤثر است و می‌تواند به افزایش همبستگی اجتماعی، انسجام فرهنگی و حرکت در مسیر توسعه پایدار کمک کند.

ظرفیت اقتصادی قم فراتر از گردشگری مذهبی است

محسنی‌بندپی همچنین با اشاره به بازدید از نمایشگاه ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی استان قم در اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تصویری از توانمندی‌های متنوع اقتصادی استان در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قم تنها به حوزه گردشگری محدود نمی‌شود، افزود: تولیدات مرتبط با صنعت قالیبافی، محصولات پتروشیمی، مواد اولیه مورد استفاده در صنایع آرایشی، لوله‌های تصفیه آب و فاضلاب و تولید خاویار خشک از جمله بخش‌هایی است که در این نمایشگاه معرفی شده‌اند.

معاون گردشگری کشور با اشاره به ظرفیت تولید تخم‌مرغ در استان قم گفت: در جریان معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان، به جایگاه قم به‌عنوان سومین ظرفیت تولید تخم‌مرغ کشور نیز اشاره شد.

وی معادن، صنایع پتروشیمی، تولیدات صنعتی و ظرفیت‌های گردشگری را از زمینه‌های قابل توجه توسعه استان برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری مسئولان و فعالان اقتصادی، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های موجود و بهره‌برداری بیشتر از توانمندی‌های قم فراهم شود.