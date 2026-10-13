سرهنگ سید احمد معافی، فرمانده سپاه تنکابن، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات «میدان‌یار» اظهار کرد: این رویداد با همکاری پایگاه بعثت و معاونت‌های آموزش، فرهنگی و فضای مجازی سپاه و با مشارکت پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان برگزار شده است.

وی افزود: در مرحله مقدماتی این مسابقات، ۲۵۱ پایگاه مقاومت بسیج برادران و خواهران در سطح شهرستان مشارکت داشتند و در نهایت ۱۳ تیم به نمایندگی از ۱۳ حوزه مقاومت بسیج به مرحله نهایی راه یافتند.

فرمانده سپاه تنکابن با بیان اینکه تیم‌های حاضر در قالب گروه‌های سه تا هفت نفره به رقابت می‌پردازند، گفت: در پایان این رقابت‌ها، تیم‌های برتر مورد تقدیر قرار می‌گیرند و برگزیدگان نیز برای حضور در مسابقات استانی اعزام خواهند شد.

معافی، ارتقای آمادگی در حوزه‌های نظامی، خودامدادی و فضای مجازی را از اهداف اصلی این برنامه برشمرد و افزود: تقویت روحیه جهادی، افزایش انگیزه و ایجاد شور و نشاط معنوی در میان بسیجیان نیز از دیگر محورهای برگزاری مسابقات میدان‌یار است.

وی با اشاره به بخش‌های فرهنگی این رویداد بیان کرد: رجزخوانی شرکت‌کنندگان با هدف ابراز باورهای اعتقادی و تقویت روحیه جهادی در برنامه گنجانده شده است؛ بخشی که یادآور جلوه‌هایی از شور و انگیزه رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه تنکابن همچنین از برگزاری اجتماع بزرگ مردمی در روز پنجشنبه خبر داد و از مردم شهرستان، نیروهای بسیجی و دستگاه‌های امدادی برای حضور در این برنامه دعوت کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای میزبانی از مهمانانی از محور مقاومت، از جمله افرادی از یمن و شیعیان بحرین، اظهار کرد: حضور مردم در این اجتماع می‌تواند جلوه‌ای از همبستگی و حمایت مردمی را به نمایش بگذارد.

معافی با تأکید بر اهمیت تداوم حضور مردم در میدان امام تنکابن گفت: این حضور و همراهی، پشتوانه‌ای معنوی برای نیروهای حاضر در میدان و رزمندگانی است که در مسیر انجام مأموریت‌های خود فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به اعزام تعدادی از رزمندگان این شهرستان به مناطق جنوبی کشور افزود: حمایت و همراهی مردم می‌تواند موجب دلگرمی نیروهای اعزامی شود و روحیه آنان را تقویت کند.

فرمانده سپاه تنکابن در پایان، بر اهمیت مشارکت مردمی، تقویت آمادگی و حفظ روحیه جهادی تأکید کرد و مسابقات میدان‌یار را فرصتی برای ارتقای توانمندی‌ها، تقویت همبستگی و آمادگی بیشتر نیروهای بسیجی دانست.