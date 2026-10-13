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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

انهدام مهمات عمل‌نکرده در «ویسیان»

انهدام مهمات عمل‌نکرده در «ویسیان»

خرم‌آباد- فرماندهی انتظامی لرستان از انهدام مهمات عمل‌نکرده در «ویسیان» از توابع شهرستان چگنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده توسط تیم‌های متخصص انتظامی، فردا چهارشنبه ۲۲ مهرماه در محدوده ویسیان از توابع شهرستان چگنی انجام می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، عملیات از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت. این اقدام در چارچوب عملیات پاکسازی مناطق از مهمات و مواد منفجره به‌جامانده انجام می‌شود.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی لرستان از ساکنان ویسیان و مناطق اطراف خواست ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محدوده اجرای عملیات خودداری کنند و به شایعات احتمالی توجهی نداشته باشند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که شنیده شدن صدای انفجار در بازه زمانی اعلام‌شده، ناشی از اجرای همین عملیات کنترل‌شده است و شهروندان در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

کد مطلب 6977175

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