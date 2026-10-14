کلاهبردار ۱۰۰ میلیاردی در نطنز دستگیر شد

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام پلیس شهرستان لنجان مبنی بر متواری بودن فردی که در ارتباط با یک پرونده کلاهبرداری به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال تحت تعقیب مراجع انتظامی و قضایی قرار داشت، موضوع با هدف شناسایی محل حضور متهم و دستگیری وی در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان نطنز قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری طرقرود با دریافت اطلاعات اولیه، انجام بررسی‌های لازم و پیگیری‌های مستمر پلیسی، اقدامات خود را برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز کردند و سرانجام با هوشیاری و تلاش هدفمند، موفق شدند این فرد تحت تعقیب را شناسایی و دستگیر کنند

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر پرونده‌های قضایی تصریح کرد: فرار متهمان و تلاش برای دور ماندن از دسترس قانون، مانع از پیگیری مأموران انتظامی نخواهد شد؛ چراکه پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و هماهنگی میان واحدهای انتظامی، شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب را تا حصول نتیجه دنبال می‌کند

سردار بساطی ادامه داد: همکاری و تبادل اطلاعات میان رده‌های انتظامی، به‌ویژه در پرونده‌هایی که متهمان آن از حوزه جغرافیایی محل وقوع جرم خارج شده‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند در شناسایی سریع‌تر افراد تحت تعقیب و پیشبرد روند رسیدگی قضایی نقش مؤثری داشته باشد

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و برخورد قانونی با مرتکبان جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: کلاهبرداری از جمله جرائمی است که می‌تواند خسارت‌های مالی قابل‌توجهی به شهروندان وارد کند؛ ازاین‌رو، شناسایی متهمان، پیگیری پرونده‌ها و همکاری با مراجع قضایی برای رسیدگی قانونی به اتهامات، از محورهای مهم فعالیت پلیس به شمار می‌رود

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با قدردانی از تلاش مأموران کلانتری طرقرود در شناسایی و دستگیری این متهم متواری، تأکید کرد: مجموعه انتظامی استان با جدیت، مسئولیت‌پذیری و پیگیری مستمر، اجرای مأموریت‌های قانونی و برخورد با مجرمان را دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد متواری شدن افراد تحت تعقیب، روند رسیدگی به پرونده‌ها را متوقف کند.