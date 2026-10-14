خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: محمد صرفی، سردبیر تهران تایمز در سرمقاله امروز این روزنامه، به یادداشت اخیر سردبیر روزنامه سعودی الشرق الاوسط که در آن اتهاماتی را متوجه ایران کرده بود، پاسخ داد. ترجمه متن کامل آن را در ادامه میخوانید.



سردبیر روزنامه سعودی «الشرق‌الاوسط» در مقاله‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، حمله انصارالله به فرودگاه ریاض را بهانه قرار داد تا مجموعه‌ای از اتهامات گسترده و گاه عجیب‌وغریب را مطرح کند.



عجیب‌ترین ادعای او آنجاست که درباره این حمله می‌نویسد: «به‌ندرت در تاریخ جنگ‌ها پیش آمده است که یک فرودگاه غیرنظامی مملو از مسافر هدف حمله قرار گیرد.» باید از آقای شربل پرسید: آیا ایشان دچار فراموشی شده‌اند یا عامدانه در پی پنهان کردن و تحریف واقعیت‌ها هستند؟



می‌توان فهرستی بسیار طولانی از حملات هوایی عربستان به اهداف غیرنظامی در یمن تهیه کرد؛ حملاتی که از سال ۲۰۱۵، هم‌زمان با آغاز تجاوز ریاض به همسایه جنوبی خود، صورت گرفته‌اند. حتی مراسم سوگواری و جشن‌های عروسی مردم ستمدیده یمن نیز بارها از بمباران در امان نماندند و به حمام خون تبدیل شدند؛ در برخی موارد، شمار قربانیان یک حمله به ۱۵۰ نفر رسید.



اجازه دهید تنها یک مورد را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.



ظهر روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، اتوبوسی حامل دانش‌آموزان در بازار محلی ضحیان، واقع در استان صعده، توقف کرد. دانش‌آموزان از یک گردش تفریحی بازمی‌گشتند؛ سفری که احتمالاً شادترین روز زندگی‌شان را برایشان رقم زده بود.



جنگنده‌های کشور شما نزدیک به یک ساعت بود که در آسمان منطقه پرواز می‌کردند. آن‌ها به بمب‌های هدایت لیزری ام‌کی-۸۲ مجهز بودند؛ بمب‌هایی که تنها یک سال پیش از آن، از ایالات متحده خریده بودید. بمب‌ها شلیک شدند و چند لحظه بعد، شادترین روز زندگی ۴۰ کودک به آخرین روز عمرشان تبدیل شد. بیشتر آن‌ها کمتر از ۱۰ سال داشتند.



آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده‌اید که تقریباً همه‌چیز درباره جنگی که شما بر یمن تحمیل کردید، شباهت چشمگیری به جنگ‌های آمریکا دارد؟



شما نام عملیات خود را «طوفان قاطع» گذاشتید؛ آمریکا نیز پیش‌تر «طوفان صحرا» را در کارنامه خود داشت. جنگی که با مشارکت اسرائیل علیه ایران آغاز شد، «خشم حماسی» نام گرفت. شما بارها غیرنظامیان یمنی را هدف حمله قرار دادید و آمریکا نیز در هیچ جنگی نبوده که حملات مکرر به اهداف غیرنظامی در آن جایی نداشته باشد.



آیا شباهت هولناک میان جنایت ضحیان و حمله به مدرسه میناب، شما را به تأمل وامی‌دارد؟



و یک شباهت معنادار دیگر هم وجود دارد: ریاض نیز، درست مانند واشنگتن که در بیشتر ماجراجویی‌های نظامی خود چنین می‌کند، کوشید با گردآوردن ائتلافی صوری، ظاهری از مشروعیت برای تجاوز خود بسازد.



آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چرا با وجود در اختیار داشتن چنین تسلیحات مدرن و پیشرفته‌ای، نتوانسته‌اید انصارالله را شکست دهید؟



مشکل شما از همان ابتدا این بود که هرگز یمن و مردم مؤمن و مقاوم آن را به‌درستی نشناختید. شما آن‌ها را «نیابتی ایران» نامیدید و همچنان نیز چنین می‌کنید. عجیب آنکه اصرار دارید این واقعیت را انکار کنید که یمنی‌ها مردمی مستقل‌اند و در مسائل مربوط به جنگ و صلح، خودشان تصمیم می‌گیرند.



تا زمانی که این واقعیت را نپذیرید، هرگز از این باتلاقی که خود برای خویش ساخته‌اید، رهایی نخواهید یافت و هیچ میانجی‌ای نیز نخواهد توانست به شما کمک کند.



ما ایرانیان، به‌عنوان برادران مسلمان و همسایگان شما، می‌خواهیم باعزت و سربلند باشید. از اینکه می‌بینیم آمریکا شما را همچون یک «گاو شیرده» می‌دوشد و ثروتتان را از طریق قراردادهای کلان تسلیحاتی و امنیتی به یغما می‌برد، خشنود نیستیم.



آمریکایی که قادر به حفاظت از پایگاه‌ها و نیروهای خود در منطقه نیست، چگونه می‌تواند از شما محافظت کند و امنیتتان را تأمین کند؟



به یاد دارید ترامپ در سال ۲۰۱۸ چه گفت؟ او آشکارا اعلام کرد که عربستان سعودی بدون حمایت ما حتی دو هفته هم دوام نخواهد آورد. یک سال بعد، با افتخار گفت که تنها با یک تماس تلفنی، ۵۰۰ میلیون دلار از آن‌ها گرفته است.



در دنیای امروز، پول شاید بتواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اما قطعاً نمی‌تواند برای کسی اقتدار یا احترام بخرد.



بی‌تردید، آنچه ترامپ در نشست ماه مارس امسال درباره ولیعهد شما گفت، فراموشتان نشده است؛ نشستی که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) در میامی برگزار کرد و حدود ۱۵۰۰ تن از چهره‌های برجسته دنیای تجارت و سرمایه‌گذاری در آن حضور داشتند.



ترامپ در آن نشست گفت: «او فکر نمی‌کرد که قرار است باسن مرا ببوسد. واقعاً هم فکرش را نمی‌کرد. تصور می‌کرد من هم یکی دیگر از رؤسای‌جمهور بازنده آمریکا خواهم بود که کشور را به سراشیبی سقوط می‌برد. اما حالا مجبور است با من خوب تا کند. به او بگویید بهتر است با من خوب رفتار کند.»

آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چرا ترامپ به خود اجازه می‌دهد این‌چنین بی‌پروا به سران شما توهین کند؟

راه‌حل مشکلات امروز عربستان سعودی، هرچه باشد، در واشنگتن یا تل‌آویو نیست. آن‌ها با مسلمانان دشمنی‌ای تمدنی و وجودی دارند؛ دشمنی‌ای که با رشوه‌های چندصد میلیارد دلاری نیز برطرف نخواهد شد.



و در پایان، پیشنهادم این است: وقتی در میدان نبرد یمن، ضربه‌ای تلافی‌جویانه‌ و دردناک متحمل می‌شوید، به‌جای آنکه انگشت اتهام را به سوی دیگران بگیرید، ابتدا با دقت به آینه نگاه کنید.