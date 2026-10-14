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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

آسوشیتدپرس: خریدار بزرگ تسلیحات آمریکایی مقابل یمن ناتوان است

آسوشیتدپرس: خریدار بزرگ تسلیحات آمریکایی مقابل یمن ناتوان است

خبرگزاری آسوشیتدپرس به ناتوانی عربستان سعودی در برابر حملات نیروهای مسلح یمن با وجود هزینه های هنگفت نظامی در این کشور اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که عربستان سعودی با وجود آن که زرادخانه تسلیحاتی بزرگی در اختیار دارد در برابر حملات نیروهای مسلح یمن عاجز و ناتوان است.

بر اساس این گزارش، عربستان یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات آمریکایی در جهان به شمار می رود. این کشور ۱۲ درصد از صادرات سلاح آمریکا از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ را از آن خود کرده است.

آسوشیتدپرس اضافه کرد: عربستان سعودی جنگنده های آمریکایی از نوع اف ۱۵ و سامانه های پدافند هوایی پاتریوت در کنار رادارهای پیشرفته و سامانه های موشکی تهاجمی را خریداری کرده است.

در این گزارش آمده است، در بودجه سال ۲۰۲۶ عربستان ۸۳ میلیارد دلار برای هزینه های نظامی در نظر گرفته شده است و چندی قبل نیز یک قرارداد تسلیحاتی با آمریکا به ارزش ۹ میلیارد دلار برای خرید ۷۳۰ موشک پاتریوت امضا شد.

کد مطلب 6977720

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