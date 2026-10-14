کمک ۱۳۵ میلیون تومانی خیران بجنوردی برای آزادی زندانیان

محمد اسماعیل حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خیرین نیکوکار در راستای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و افراد متنبه‌شده در خراسان شمالی، در مجموع ۱۳۵ میلیون تومان به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.

وی در ادامه افزود: از این میزان، مبلغ ۳۰ میلیون تومان به ستاد دیه و ۱۰۵ میلیون تومان به مرکز نیکوکاری کمک شده است.

سرپرست اداره کل زندان‌های خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این کمک‌های خیرخواهانه با هدف حمایت از آزادی زندانیان واجد شرایط، بازگشت آنان به کانون خانواده و فراهم‌سازی زمینه بازگشت مؤثر به جامعه صورت گرفته است.