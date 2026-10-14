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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

کمک ۱۳۵ میلیون تومانی خیران بجنوردی برای آزادی زندانیان

کمک ۱۳۵ میلیون تومانی خیران بجنوردی برای آزادی زندانیان

بجنورد- سرپرست اداره کل زندان‌های خراسان شمالی از کمک ۱۳۵ میلیون تومانی دو خیر استان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد.

محمد اسماعیل حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خیرین نیکوکار در راستای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و افراد متنبه‌شده در خراسان شمالی، در مجموع ۱۳۵ میلیون تومان به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.

وی در ادامه افزود: از این میزان، مبلغ ۳۰ میلیون تومان به ستاد دیه و ۱۰۵ میلیون تومان به مرکز نیکوکاری کمک شده است.

سرپرست اداره کل زندان‌های خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این کمک‌های خیرخواهانه با هدف حمایت از آزادی زندانیان واجد شرایط، بازگشت آنان به کانون خانواده و فراهم‌سازی زمینه بازگشت مؤثر به جامعه صورت گرفته است.

کد مطلب 6977664

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