به گزارش خبرگزاری مهر، چهلمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور ۱۶ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز می‌شود. بر این اساس، ۱۶ تیم در دو گروه هشت تیمی زیر به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت به مصاف یکدیگر می روند و پس از پایان این مرحله، تمامی تیم‌ها راهی مرحله پلی‌آف می‌شوند:

گروه نخست:

فولاد سیرجان، فولادمبارکه سپاهان اصفهان، چادرملو اردکان، مهرگان نور، پاس گرگان، رازین پلیمر، استقلال مشهد و تهران بیشه چمستان

گروه دوم:

شهداب یزد، پیکان تهران، شهرداری ارومیه، صنعتگران امید، طبیعت اسلامشهر، مس رفسنجان، مس سونگون و مقدم قزوین

این مسابقات در حالی آغاز می شود که لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۴ به دلیل تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور در نهم اسفندماه سال گذشته ناتمام ماند. آخرین بازی‌های لیگ برتر مردان سال گذشته ششم اسفندماه برگزار شد و بعد از ۲۴۰ روز شرایط جنگی سخت، بار دیگر هیجان این مسابقات به سالن‌ها بازمی گردد تا والیبال به عنوان پرافتخارترین ورزش تیمی ایران بار دیگر سرگرم کننده علاقمندان به این رشته ورزشی باشد.

هفته نخست لیگ برتر مردان امسال در شهرهای سیرجان، اصفهان، اردکان، نور، یزد، تهران (دو دیدار) و رفسنجان پیگیری می شود که فولاد سیرجان مدافع عنوان قهرمانی سال ۱۴۰۳ در سالن گهر روش میزبان تیم تازه وارد لیگ یعنی تهران بیشه چمستان در گروه اول مسابقات است.

در دیگر دیدار این گروه تیم فولاد مبارکه سپاهان با هدایت محمد ترکاشوند به مصاف استقلالی می‌رود که هنوز شهر میزبانی این تیم مشخص نشده است.

در دو مسابقه دیگر هفته نخست لیگ برتر مردان در گروه نخست، تیم‌های چادرملو اردکان و مهرگان نور با رازین پلیمر و پاس گرگان روبرو خواهند شد.

چهار دیدار دیگر هفته نخست لیگ برتر مردان در گروه دوم پیگیری خواهد شد، جایی که شهداب یزد نایب قهرمان سال ۱۴۰۳ در سالن اختصاصی خود با ثامن بتن از قزوین روبرو می شود.

همچنین پیکان تهران پرافتخارترین تیم این مسابقات که امسال به نظر متفاوت و به عنوان یک مدعی بسته شده است، با مس سونگون تبریز در سالن پیکان شهر بازی دارد.

سالن ۹دی رفسنجان و خانه والیبال تهران دیگر میزبان های هفته نخست لیگ برتر هستند که مس رفسنجان و شهرداری ارومیه به مصاف یکدیگر می روند و صنعتگران امید با طبیعت اسلامشهر روبرو خواهند شد که شهرآورد تهران محسوب می‌شود.

هفته نخست لیگ برتر مردان در حالی برگزار می شود که تیم‌های تهران بیشه چمستان، ثامن بتن و مس سونگون تبریز در نخستین آزمون خود در سوپر لیگ والیبال ایران به میدان می روند.

برنامه کامل هفته نخست لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

چهارشنبه ۲۹ مهرماه

گروه اول

سیرجان، سالن گهرروش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – تهران بیشه چمستان

اصفهان، سالن ۲۵ آبان، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادرملو اردکان – رازین پلیمر

نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

مهرگان نور – پاس گرگان

گروه دوم

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – ثامن بتن

تهران، سالن پیکانشهر، ساعت ۱۶

پیکان تهران – مس سونگون تبریز

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – شهرداری ارومیه

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

صنعتگران امید – طبیعت اسلامشهر