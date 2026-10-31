محسن حسن‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل لغو دیدار شهداب یزد و مس سونگون در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال گفت: واقعیت این است که باشگاه شهداب یک قرارداد داخلی با یک بازیکن به نام امیرکرمی امضاف می‌کند و این قرارداد را به صورت رسمی در فدراسیون ثبت می‌کند و کارت بازی هم می‌گیرد. اما این بازیکن قبل از اینکه با شهداب قرارداد رسمی امضا کند با باشگاه قزوینی قرارداد داخلی امضا کرده بود.

وی ادامه داد: حالا اسم باشگاه قزوین هرچه باشد، در نهایت با همان تیمی طرف هستیم که فصل گذشته با نام مقدم قزوین در مسابقات حضور داشت و با همین نام هم به لیگ برتر صعود کرد. پس از آن، به دلیل مسائل مربوط به اسپانسری، صحبت از تغییر نام این تیم به ثامن بتون یا شهروند مطرح شد؛ اما واقعیت این است که تغییر نام هویت تیم را عوض نمی‌کند و همچنان با همان تیم روبه‌رو هستیم.

وی گفت: باشگاه قزوین با این بازیکن قرارداد بسته و حتی مبلغی را نیز به حساب او واریز کرده بود. پیش از مسابقه با مس سونگون چند ساعت مانده به مسابقه، به ما اطلاع دادند که باشگاه قزوین نسبت به حضور این بازیکن اعتراض کرده و مدعی شده است که کرمی بازیکن این باشگاه است. ما در پاسخ اعلام کردیم مستندات و دلیل اعتراض شما چیست؟ باشگاه قزوین اعلام کرد که بر اساس قرارداد داخلی، این بازیکن متعلق به آن‌هاست.

حسن پور ادامه داد: ما توضیح دادیم که اکنون روز مسابقه است و تنها یک تا دو ساعت تا آغاز بازی فرصت باقی مانده و امکان تشکیل جلسه رسمی و بررسی موضوع وجود ندارد. ضمن اینکه حریف امروز شهداب باشگاه قزوین نیست، بلکه مس سونگون تبریز است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم امیر کرمی در مسابقه مس سونگون برای شهداب به میدان نرود تا در جلسه‌ای رسمی موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و مشخص شود که آیا قرارداد باشگاه قزوین از نظر قانونی معتبر بوده و تمامی شرایط لازم را داشته یا خیر.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون والیبال تأکید کرد: برای اینکه از تبعات احتمالی برای این بازیکن و باشگاه شهداب جلوگیری کنیم دستور لغو موقت این بازی را دادیم. اگر شهداب از این بازیکن استفاده می‌کرد، حتی اگر حضور او تأثیری در نتیجه مسابقه نداشت و حتی یک امتیاز هم برای تیم به دست نمی‌آورد، شاید بعداً مشخص می‌شد که طبق مقررات نباید تیم شهداب را همراهی می‌کرده است و باشگاه با خطر شکست فنی مواجه می‌شد و خود بازیکن نیز احتمالا محروم می‌شد. در چنین شرایطی، هم بازیکن و هم باشگاه متضرر می‌شدند و کل مجموعه با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شد.

حسن پور تأکید کرد: بنابراین این تصمیم کاملا خیرخواهانه و در راستای حفظ منافع باشگاه شهداب بوده است. باشگاهی که نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده و طبیعتاً نباید به دلیل استفاده از یک بازیکن با چنین مشکلاتی مواجه شود. به نظر من اگر قرار باشد غیبت یک بازیکن تا این اندازه بر عملکرد تیم تأثیر بگذارد، باشگاه باید از نظر فنی در ساختار و برنامه‌های خود تجدیدنظر کند و بررسی کند که چرا تا این حد به یک بازیکن وابسته است.

وی در پایان گفت: والیبال یک ورزش تیمی است و موفقیت آن به عملکرد مجموعه بازیکنان بستگی دارد. ما این تصمیم را برای صیانت از منافع خود باشگاه گرفتیم، اما متأسفانه با جوسازی موضوع را به شکل دیگری مطرح کردند.