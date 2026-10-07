اتفاق ویژه برای والیبال ایران در سال ۱۴۰۵؛ هر ۱۵ روز کسب یک مدال

به گزارش خبرگزاری مهر، والیبال به عنوان پرافتخارترین ورزش تیمی ایران به رغم شرایط سخت جنگی و امنیتی کشور فعالیت های خود را در سال ۱۴۰۵ به بهترین شکل ممکن پیگیری کرد و ۵۷۸ بازیکن مرد و زن این رشته ورزشی در ۳۲ رویداد سالنی و ساحلی بین المللی شرکت کردند که ۲۲ رویداد آن بین المللی و رسمی بود و میانگین یک مدال در ۱.۶ دوره مسابقه به دست می آید.

تمرینات آماده سازی تیم‌های ملی والیبال در ابتدای سال در شرایط جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کرده بودند، استارت خورد و ملی پوشان در اردوهای آماده سازی شرکت کردند تا برای پرچم مقدس در رویدادهای آسیای مرکزی، آسیایی و جهانی به میدان بروند.

نخستین مدال والیبال ایران نهم اردیبهشت در فینال والیبال ساحلی سانیا به رنگ نقره ای ضرب شد جایی که تیم ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالحسن خاکی زاده- امیرعلی قلعه نوی) در دیدار نهایی بازی‌های ساحلی سانیا ۲۰۲۶ مغلوب قطر تیم پنجم جهان و دارنده مدال برنز المپیک شد تا نخستین مدال سال ۱۴۰۵ والیبال ایران در سانیا نقره‌ای رنگ ضرب شود.

دومین و سومین مدال در مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیای مرکزی به دست آمد که از ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد. تیم‌های ملی والیبال ساحلی نوجوانان ایران (امیررضا جمشیدی و امین وکیلی) و (سیدسینا آل یاسین و وهاب اونق) موفق به کسب مقام های دوم و سوم شدند و دو مدال نقره‌ و برنز به دست آوردند.

تیم والیبال فولاد سیرجان به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان مردان آسیا از ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت در کشور اندونزی به میدان رفت و به مقام نایب قهرمانی دست یافت و علاوه بر کسب مدال نقره، سهمیه رقابت‌های باشگاه های جهان را به دست آورد.

والیبال زنان ایران نخستین مدال طلا و مقام قهرمانی امسال را به نام خود ثبت کرد که تیم ملی زنان در رقابت‌های زنان آسیای مرکزی (اول تا هشتم خرداد) با شکست قزاقستان در فینال موفق به کسب مدال طلا شد و سهمیه رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ نیز به دست آورد.

دومین مدال طلا در تور آزاد آسیایی یون یانگ به دست آمد و تیم ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) بدون شکست قهرمان شد و به مدال طلا دست یافت. مردان والیبال ساحلی ایران در مسیر قهرمانی موفق به شکست تیم‌های ژاپن و هنگ کنگ در مرحله گروهی و چین و استرالیا در مرحله حذفی شدند و به عنوان قهرمانی دست یافتند.

مدال نقره تور فیوچرز هانگژو دیگر هفتمین مدال والیبال ایران در سال ۱۴۰۵ بود که هفتم تیرماه به دست آمد و تیم ملی والیبال ساحلی ایران متشکل از عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در دیدار نهایی رقابت‌های تور جهانی فیوچرز هانگژو چین برابر تایلند قرار گرفت و دو بر صفر مغلوب این تیم شد و به مقام نایب قهرمانی و مدال نقره این رقابت‌ها دست یافت.

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران هشتمین مدال این رشته ورزشی کشورمان در سال ۱۴۰۵ را به رنگ طلایی کرد و با کسب مقام قهرمانی قاره کهن بدون شکست، علاوه بر کسب سهمیه جهانی ۲۰۲۷، جام قهرمانی را بالای سر برد. این رقابت ها از ۲۱ تا ۲۷ تیر در شهر هایگو چین برگزار شد. در پایان این مسابقات تیم رویایی این دوره از مسابقات اعلام شد که ابوالفضل پاشاامیری (بهترین قطر پاسور)، امیرعلی شمس (بهترین پاسور) و پدارم حیدری صفت (بهترین مدافع میانی) در آن قرار داشتند. همچنین پاشاامیری به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد.

دومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی از سوم تا پنجم مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر تاشکند در کشور ازبکستان برگزار شد و تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران موفق به کسب مدال طلا (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) و برنز (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) این مسابقات شدند تا دو مدال دیگر به افتخارات والیبال در سال ۱۴۰۵ اضافه شود.

دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا هفتم شهریور به میزبانی دوحه قطر برگزار شد و شاگران آرش صادقیانی در قلب خلیج فارس موفق به کسب مقام قهرمانی و برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند. این مدال با شکست تیم مدعی فرانسه به دست آمد و در پایان مسابقات نیز سه بازیکن ایران شامل سینا حضرتی (بهترنی قطر پاسور)، منیب شیخ (بهترین مدافع میانی) و آکام ابراهیم نژاد (بهترین پاسور) در تیم رویایی قرار گرفتند. همچنین سینا حضرتی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران نیز به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار شد و تیم ملی والیبال ایران با پنج برد متوالی (نیوزیلند، هند، چین، چین تایپه و استرالیا) راهی دیدار نهایی شد و در فینال مغلوب ژاپن با ۱۰ هزار تماشاگر در سالن شد تا به مقام نایب قهرمانی و مدال نقره این مسابقات اکتفا کند.

در پایان این رقابت‌ها تیم رویایی این دوره از مسابقات اعلام شد که پوریا حسین خانزاده، علی حاجی‌پور و سید عیسی ناصری از ایران به ترتیب به عنوان بهترین دریافت کننده قدرتی، بهترین قطر پاسور و بهترین مدافع میانی در بین آنها قرار گرفتند.

مردان والیبال ایران در ادامه به ناگویا رفتند و پس از برگزاری یک اردوی ۱۰ روزه در مسابقات والیبال مردان بازی های آسیایی ۲۰۲۶ شرکت کردند. تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی بازی های آسیایی تیم‌های قرقیزستان، تایلند و اندونزی را شکست داد و با هشت امتیاز به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی شد. مردان والیبال ایران در مراحل حذفی نیز تیم‌های هند، پاکستان و ژاپن میزبان را شکست دادند تا قهرمانی خود را برای چهارمین دوره متوالی قطعی کنند.

این قهرمانی همراه با نوزدهمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران بود که جایگاه ششم را در بازی ها برای ایران تثبیت کرد و از سوی دیگر سیزدهمین مدال والیبال در سال ۱۴۰۵ بود که به رنگ طلایی ضرب شد.

در مجموع تیم‌های ملی والیبال سالنی و ساحلی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۱ مهرماه و در رویدادهای مختلف ۱۳ مدال شامل (۶ طلا، پنج نقره و دو برنز) کسب کردند که میانگین هر ۱۵ روز یک مدال را برای پرافتخارترین ورزش گروهی ایران ثبت کرد.

فهرست مدال های والیبال در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ به قرار زیر است:

مدال نقره بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶

مدال‌ نقره والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی

مدال‌ برنز والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی

مدال نقره لیگ قهرمانان مردان آسیا

مدال طلای قهرمانی زنان آسیای مرکزی

مدال طلای تور آزاد آسیایی یون یانگ

مدال نقره تور فیوچرز هانگژو

مدال طلای قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶

مدال طلا والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶

مدال برنز والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶

مدال طلا والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان ۲۰۲۶

مدال نقره قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶

مدال طلای بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا