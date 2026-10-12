استقلال در آستانه لیگ برتر والیبال با بحران مالی و ابهام در میزبانی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران از ۲۹ مهرماه آغاز می‌شود، تیم استقلال در فاصله کمتر از دو هفته تا شروع مسابقات با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده و وضعیت این تیم برای حضور در فصل جدید همچنان زیر سایه مشکلات مالی قرار دارد.

استقلال که امسال با جذب چند بازیکن شاخص و انتخاب رحمان محمدی‌راد به‌عنوان سرمربی وارد لیگ برتر شده، تمرینات خود را از حدود یک ماه پیش در مشهد آغاز کرد، اما طبق شنیده‌ها، پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان به توقف تمرینات و اعتصاب شاگردان محمدی‌راد منجر شده است؛ اتفاقی که می‌تواند برنامه‌های آماده‌سازی این تیم را در آستانه شروع مسابقات تحت تأثیر قرار دهد.

در کنار مشکلات مالی، محل میزبانی استقلال نیز به یکی از دغدغه‌های این تیم تبدیل شده است. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره میزبانی در مشهد یا بازگشت به گنبد ادامه داشت، میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، پیش‌تر اعلام کرده بود که وضعیت میزبانی این تیم هنوز قطعی نشده است. استقلال فصل گذشته در گنبد به میدان رفت، اما نتوانست نتایج مورد انتظار را کسب کند.

با توجه به فرصت اندک باقی‌مانده تا آغاز لیگ، تعیین تکلیف مطالبات بازیکنان، ازسرگیری تمرینات و مشخص شدن شرایط میزبانی از مهم‌ترین مسائلی است که مدیران استقلال باید برای حضور منظم و قدرتمند این تیم در فصل جدید برطرف کنند.