کلینیک راه زندگی پناه روانی مددجویان البرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز گفت: کلینیک راه زندگی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۷ هزار خدمت روان‌شناختی به مددجویان ارائه کرد.

وی افزود: این خدمات با همکاری ۲۲ روان‌شناس و مشاور و یک متخصص روان‌پزشک در حوزه‌های مشاوره فردی، خانوادگی، تحصیلی و مداخلات تخصصی انجام شده است.

البرزی بیان کرد: در این مدت برای ۸۹ مددجو کمک بلاعوض دریافت خدمات تخصصی اختصاص یافت و ۱۳۰ مددجوی شاغل نیز مشاوره شغلی دریافت کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: در قالب طرح «نوید زندگی» نیز ۷۱ دوره آموزشی پیش از ازدواج برگزار شد و ۲ هزار و ۸۰۰ دختر مددجو در گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال از این آموزش‌ها بهره‌مند شدند.