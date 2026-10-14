ساخت ۱۰۰ واحد مسکن ویژه محرومان در خوسف طی یک سال

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تأمین مسکن برای خانواده‌های محروم و فاقد سرپناه مناسب، از موضوعات مهم در مسیر ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود شرایط زندگی اقشار آسیب‌پذیر است و تحقق این هدف به هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، نهادهای حمایتی و خیران نیاز دارد.

وی افزود: در ادامه پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای طرح احداث ۱۰۰ واحد مسکونی ویژه محرومان شهرستان خوسف، نشستی با حضور خیران مؤسسه خیریه امداد امید و نمایندگان انجمن خیرین مسکن‌ساز استان در شرکت مهندسان مشاور طرح و تدبیر ماندگار برگزار شد.

فرماندار خوسف بیان کرد: در این نشست، ابعاد مختلف پروژه، شیوه اجرا و نحوه مشارکت مجموعه‌های مرتبط بررسی و چارچوب همکاری طرف‌های مرتبط نهایی شد تا زمینه ورود به مراحل اجرایی و پیشبرد طرح مطابق برنامه زمان‌بندی یک‌ساله فراهم شود.

قلی‌زاده با اشاره به پیگیری‌های استاندار و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت مؤسسه خیریه امداد امید، خیران، انجمن خیرین مسکن‌ساز استان و نهادهای حمایتی و با هدف تأمین مسکن خانواده‌های نیازمند و کم‌برخوردار اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های مردمی در حل مسائل اجتماعی شهرستان افزود: همراهی خیران و مؤسسات خیریه در کنار پیگیری مسئولان، فرصت ارزشمندی برای پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای اساسی خانواده‌های کم‌برخوردار فراهم می‌کند.

فرماندار خوسف ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به تأمین سرپناه مناسب برای خانواده‌های مشمول، می‌تواند در تقویت فرهنگ نیکوکاری، توسعه مشارکت اجتماعی و گسترش همکاری میان بخش خیریه و مجموعه‌های مسئول در حوزه مسکن مؤثر باشد.

قلی‌زاده خاطرنشان کرد: با نهایی‌شدن سازوکار اجرا و مشارکت، مراحل بعدی پروژه با هدف احداث ۱۰۰ واحد مسکونی طی یک سال پیگیری می‌شود.