فراخوان پلیس آگاهی غرب تهران برای شناسایی شاکیان یک متهم

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس آگاهی غرب استان تهران از شهروندانی که از متهم دستگیرشده در شهریار شکایت دارند، درخواست کرد برای پیگیری پرونده و ثبت شکایت به این پلیس مراجعه کنند.

بر اساس اطلاعیه پلیس آگاهی غرب استان تهران، این متهم به اتهام ارتکاب جرم در شهریار دستگیر شده و با دستور مقام قضایی، از شهروندان خواسته شده است در صورت داشتن هرگونه شکایت از وی، به پلیس آگاهی غرب استان تهران مراجعه کنند.

بر اساس این اطلاعیه، نشانی محل مراجعه شاکیان، شهریار، شهرک اداری، روبه‌روی فرمانداری شهرستان شهریار اعلام شده است.