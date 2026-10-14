جهش معنادار بانک تجارت با تغییر مسیر بانکداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت، کارنامه شش‌ماهه ابتدای سال جاری بانک تجارت یک پیام شفاف برای سهامداران، مشتریان و تحلیلگران بانکی دارد؛ «جهش در شاخص‌های کلیدی و عملیاتی» که نشان می‌دهد تغییر مسیر این بانک به سمت بانکداری مدرن، چشم‌انداز درآمدزایی بانک را با تکیه بر بهبود کیفیت منابع درآمدی شفاف‌تر ساخته است.

وزن بیشتر کارمزدها در سبد بانک تجارت

یکی از مهم‌ترین تحولات عملکرد نماد «وتجارت» در نیمه نخست امسال، افزایش درآمدهای حاصل از ارائه خدمات بانکی است. درآمد کارمزد بانک از حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست سال گذشته به بیش از ۲۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و رشد ۶۹ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که درآمد تسهیلات در همین دوره ۵۴ درصد افزایش یافته است؛ تفاوتی که از شتاب بیشتر توسعه درآمدهای کارمزدی حکایت دارد.

خالص درآمد کارمزد، پس از کسر هزینه‌های کارمزدی، از حدود ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به نزدیک ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و ۵۶ درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، حدود ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به خالص درآمد کارمزدی بانک افزوده شده است؛ افزایشی که نشان می‌دهد رشد این بخش تنها به درآمد ناخالص محدود نمانده است.

درآمدهای کارمزدی از محل خدمات پرداخت، ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی و دیگر خدمات مالی، ظرفیت بانک را برای درآمدزایی فراتر از اعطای تسهیلات افزایش می‌دهند. بر اساس ارقام عملکرد بانک، سهم درآمدهای کارمزدی از کل درآمدهای عملیاتی در نیمه نخست امسال به حدود ۲۴ درصد رسیده است؛ به این معنا که تقریباً یک‌چهارم درآمدهای عملیاتی بانک از محل کارمزد تأمین شده است.

رشد ۵۹ درصدی درآمد عملیاتی نماد «وتجارت»

مجموع درآمدهای عملیاتی بانک تجارت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از حدود ۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. افزایش حدود ۴۵ هزار میلیارد تومانی این شاخص، معادل رشد ۵۹ درصدی است.

درآمد تسهیلات با بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان همچنان بزرگ‌ترین سرفصل درآمدی بانک است. این درآمد از حدود ۵۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در دوره مشابه سال گذشته، ۵۴ درصد افزایش یافته است. در سایر سرفصل‌ها نیز درآمد حاصل از سپرده‌گذاری با افزایش ۱۲۶ درصدی به حدود ۵ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمد اوراق بدهی با رشد ۲۶۶ درصدی از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.

خالص درآمد عملیاتی بانک نیز از حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۳۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده و ۴۳ درصد افزایش یافته است. با این حال، هزینه‌های بانک در همین دوره ۶۷ درصد افزایش یافته و به حدود ۸۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. هزینه سود سپرده‌ها نیز با رشد ۶۱ درصدی به حدود ۷۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین مازاد درآمد تسهیلات نسبت به هزینه سود سپرده‌ها از حدود ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به نزدیک یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد توسعه درآمدها برای تبدیل شدن به سودآوری پایدار باید با کنترل هزینه تجهیز منابع و بهبود فاصله میان بازده دارایی‌ها و بهای تمام‌شده پول همراه شود.

بهبود ضریب اعتماد مشتریان با رشد منابع

مانده سپرده‌های بانک تجارت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۶۹ درصدی از حدود 1082 همت به حدود 1832 همت رسیده است.

در ترکیب منابع، سپرده‌های ارزی با رشد ۲۱۱ درصدی از حدود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۳۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده‌اند. در نتیجه، سهم سپرده‌های ارزی از کل منابع از ۹ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافته است.

در بخش منابع ریالی، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری ۵۹ درصد افزایش یافته و به حدود ۴۳۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده‌اند. سپرده‌های غیرهزینه‌زای ریالی نیز با رشد ۵۶ درصدی به نزدیک ۵۰۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده‌اند. توسعه منابع غیرهزینه‌زا می‌تواند در مقایسه با سپرده‌های مشمول سود، به کاهش هزینه تأمین مالی کمک کند؛ مزیتی که به ترکیب منابع و نحوه استفاده از آن‌ها بستگی دارد.

اعتبارات و تسهیلات در خدمت اقتصاد

مانده تسهیلات بانک تجارت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۶۷ درصدی از حدود 921 همت به بیش از 1538 همت رسیده است. این رشد در کنار افزایش منابع سپرده‌ای، نشان‌دهنده گسترش هم‌زمان تجهیز منابع و تخصیص اعتبار است.

در ترکیب سبد تسهیلاتی، مرابحه با رشد ۷۵ درصدی به بیش از ۵۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۳۵ درصد از مانده تسهیلات را تشکیل داده است. مانده تسهیلات ارزی نیز با افزایش ۱۵۱ درصدی از ۴۶۶ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و حدود ۳۰ درصد از سبد اعتباری بانک را به خود اختصاص داده است. در مجموع، این دو سرفصل حدود ۶۵ درصد از مانده تسهیلات بانک تجارت را تشکیل می‌دهند.

نزدیک بودن نرخ رشد منابع و تسهیلات، از همراهی توسعه اعتبارات با افزایش سپرده‌ها حکایت دارد. با این حال، ارزیابی اثر اقتصادی این توسعه به مقصد تسهیلات، کیفیت بازپرداخت، میزان بازده هر بخش و تناسب بازده دارایی‌ها با هزینه منابع نیاز دارد.

تغییر ترکیب درآمد؛ مزیت تازه بانک تجارت

کارنامه نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نماد «وتجارت» نشان می‌دهد درآمدهای عملیاتی این بانک ۵۹ درصد، درآمد کارمزد ۶۹ درصد، خالص درآمد کارمزدی ۵۶ درصد، منابع سپرده‌ای ۶۹ درصد و مانده تسهیلات ۶۷ درصد رشد کرده‌اند. در این میان، افزایش سهم کارمزدها به حدود ۲۴ درصد درآمدهای عملیاتی، یکی از مهم‌ترین تغییرات در ترکیب درآمدی بانک است.

این ارقام از گسترش مقیاس فعالیت بانک و افزایش نقش خدمات کارمزدمحور در کنار درآمد تسهیلات حکایت دارند. با این حال، رشد هزینه‌ها و کاهش مازاد درآمد تسهیلات نسبت به هزینه سود سپرده‌ها نشان می‌دهد مرحله بعدی این مسیر، تبدیل رشد منابع و درآمدها به درآمد باکیفیت‌تر و سودآوری پایدار از طریق کنترل هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و حفظ کیفیت دارایی‌هاست.