آزمایش تاکسی کاملا خودران به کرواسی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، شرکت ورن (Verne) با پشتیبانی اوبر و با استفاده از خودروهای خودران شرکت چینی پونی‌ای‌آی (Pony.ai)، آزمایش سرویس تاکسی‌های روباتیک بدون راننده را در زاگرب، پایتخت کرواسی، آغاز می‌کند.

مارکو پیکوویچ، مدیرعامل ورن، اعلام کرد این شرکت آزمایش تاکسی‌های خودران را بدون حضور اپراتور ایمنی در داخل خودرو آغاز کرده است. به گفته او، این نخستین آزمایش از این نوع در اروپا محسوب می‌شود. تاکنون در سفرهای این ناوگان، راننده پشتیبان یا اپراتور ایمنی پشت فرمان حضور داشته است.

تاکسی‌های خودران هم‌اکنون در آمریکا و چین فعالیت می‌کنند. ماه گذشته نیز لندن به دومین شهر اروپایی پس از زاگرب تبدیل شد که سرویس تاکسی خودران را راه‌اندازی کرد؛ هرچند در این سرویس، راننده ایمنی در خودرو حضور داشت. در همین حال، شرکت‌های مختلف برای راه‌اندازی نخستین سرویس تجاری تاکسی‌های کاملاً خودران در اروپا رقابت می‌کنند.

پیکوویچ اعلام کرد آزمایش‌های کاملاً خودران ورن در اوت امسال در مسیری به طول ۲۲ کیلومتر، میان دفتر مرکزی شرکت در زاگرب و فرودگاه این شهر انجام شده است. او پیش‌بینی می‌کند این سرویس از سال آینده در دسترس عموم قرار گیرد و به‌تدریج به شهرهای دیگر اروپا گسترش یابد.

ناوگان ورن در حال حاضر شامل ۳۰ خودروی خودران است که در مرکز شهر، اطراف فرودگاه و مناطق تعیین‌شده تردد می‌کنند. به گفته شرکت، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر در زاگرب از این سرویس استفاده کرده‌اند و بیش از ۱۰ هزار نفر نیز در فهرست انتظار قرار دارند.

کاربران می‌توانند تاکسی‌های ورن را از طریق اپلیکیشن اوبر یا اپلیکیشن اختصاصی این شرکت سفارش دهند. ورن هزینه هر سفر را ۱.۹۹ یورو تعیین کرده است تا ضمن جذب کاربران، بازخورد آن‌ها را برای توسعه سرویس دریافت کند.