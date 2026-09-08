به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازانگجت، مسافران ساکن لندن می توانند درخواست سفر «اوبر ایکس» ، «اوبر کامفورت» یا «اوبرالکتریک» را ثبت کنند که با یک خودروی فورد موستانگ ماخ-ای انجام می شود. این خودرو با فناوری خودران شرکت انگلیسیWayve یکپارچه می شود. قبل از آنکه وسیله نقلیه خودران مسیر خود را آغاز کند، به مسافر اطلاع رسانی می شود تا در صورت تمایل یک خودروی معمولی برای سفر سفارش دهد.

البته اجرای این طرح با چند مشکل رگولاتوری روبرو شده بود. اوبر ماه گذشته مجوز فعالیت خودروهای خودرانش در لندن را در یافت کرد. این مجوز منوط به حضور یک راننده انسانی در تمام موارد در خودروی خودران است. بنابراین مدتی طول می کشد تا یک شرکت مجوز استفاده از خودروی خودران بدون حضور راننده در صندلی جلو را دریافت کند.

اوبر مدعی است قیمت گذاری سفر با خودروهای خودران مانند خودروهای سنتی خواهد بود.

البته شرکت اعلام کرده باوجود حضور یک ناظر انسانی در خودرو از مسافران درخواست انعام نخواهد شد.

تاکسی های خودران اوبر هم اکنون در دالاس، لس وگاس، آتلانتا و آستین در آمریکا گشت زنی می کنند و این شرکت برنامه هایی برای گسترش چنین سفرهایی به لس آنجلس ومنطقه خلیج نیز دارد.