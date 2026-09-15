تاکسی خودران ویمو ۲۰۲۷ به توکیو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ویمو زیرمجموعه مخصوص خودروی خودران آلفابت و اپراتور اپ تاکسی ژاپنی «گو» همراه شرکت تاکسی«نیهو کوتسو» از تصمیم خود برای راه اندازی نخستین سرویس تجاری تاکسی خودران در توکیو در ۲۰۲۷ میلادی خبر دادند.

این شرکت ها تصمیم دارند فعالیت خود را با ناوگانی کوچک آغاز کنند و مشروط به دریافت مجوزهای قانونی و تداوم تایید کارایی فناوری و مدل عملیاتی ویمو آن را به حدود ۱۰۰ دستگاه خودرو در محله های کلیدی توکیو گسترش دهند.

تاکسی های خودران پس از دریافت تاییدیه و تضمین سرویس، بدون راننده فعالیت خود را از طریق اپ های «گو» و ویمو آغاز می کنند.

تکدرا ماواکانا یکی از مدیران ارشد اجرایی ویمو در این باره گفت: این سرویس از روز نخست بدون سرنشین و برای عموم ارائه می شود. ما طی زمان و با مسئولیت پذیری ناوگان خود را گسترش و به فعالیت ادامه می دهیم تا هر کسی در توکیو بتواند اپ رادانلود و از این سفر استفاده کند.

به گفته شرکت ها ممکن است این سرویس چالش کمبود راننده و کاهش جمعیت آن در بعد وسیع تر را برطرف کند.

شرکت خودروسازی نیسان نیز به طور جداگانه با اپ انگلیسی ویو و اوبر در زمینه توسعه تاکسی های روباتیک همکاری می کند.