سامانه رصد معادن ابزار شفافیت مالی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد دده جانی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح سامانه پایش برخط معادن زنجان، با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در نظارت بر فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، امکان نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بهره‌برداران و فعالان حمل‌ونقل را فراهم کرده و با افزایش شفافیت، بخش مهمی از مشکلات و چالش‌های گذشته در این حوزه را کاهش داده است.

وی افزود: سامانه رصد معادن در زمینه‌هایی همچون پرداخت عوارض راهداری، وصول حقوق دولتی، مالیات و توزیع عادلانه بار ظرفیت مؤثری ایجاد کرده است و استمرار فعالیت آن می‌تواند به بهبود فرآیندهای نظارتی و جلوگیری از بروز تخلفات کمک کند.

ده ده جانی افزود: اتصال تمامی معادن و شرکت‌های حمل‌ونقل به سامانه رصد، نقش مهمی در شفاف‌سازی مبادلات مالی، توزیع عادلانه بار، جلوگیری از تخریب راه‌ها و وصول حقوق قانونی دولت دارد و دستگاه‌های مسئول باید اجرای کامل این طرح را با جدیت دنبال کنند.

بازرس کل استان زنجان با اشاره به ضرورت وصول مطالبات قانونی دولت از بخش معدن تصریح کرد: موضوع دریافت یک درصد حقوق معادن از جمله مسائلی است که طی سال‌های گذشته مورد پیگیری قرار داشته و با توجه به حجم قابل توجه منابع مالی مرتبط با آن، نباید در انجام وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول کوتاهی صورت گیرد.

ده ده جانی با تأکید بر اینکه منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی به حقوق عمومی و بیت‌المال مرتبط است، گفت: دستگاه‌های متولی باید با نظارت مستمر و پیگیری مؤثر، از تضییع این منابع جلوگیری کنند و در صورت مشاهده کوتاهی در انجام تکالیف قانونی، موضوع را از مسیرهای پیش‌بینی‌شده پیگیری کنند.

تکمیل سامانه با اتصال همه بهره‌برداران معدنی

وی با بیان اینکه بهره‌برداری کامل از ظرفیت سامانه رصد معادن به مشارکت همه فعالان این بخش وابسته است، خاطرنشان کرد: تمامی معادن و شرکت‌های حمل‌ونقل باید به این سامانه متصل شوند تا فعالیت‌های مرتبط در چارچوب ضوابط قانونی انجام گیرد و امکان نظارت جامع بر فرآیند استخراج و حمل مواد معدنی فراهم شود.

بازرس کل استان زنجان ادامه داد: دسترسی فعالان این حوزه برای ثبت‌نام و فعالیت قانونی باید فراهم باشد تا با فراگیر شدن سامانه، زمینه توزیع عادلانه بار، شفافیت مالی و نظارت مؤثر بر پرداخت عوارض و حقوق دولتی تقویت شود.

وی اضافه کرد: اجرای کامل سامانه‌های نظارتی، علاوه بر کمک به صیانت از منابع عمومی، می‌تواند در جلوگیری از تخریب راه‌ها بر اثر حمل‌ونقل مواد معدنی و هدایت بهتر ظرفیت‌های اقتصادی این بخش به سمت عمران و آبادانی استان مؤثر باشد.

ده ده جانی با اشاره به اینکه همه بهره‌برداران معدنی رویکرد یکسانی نسبت به استقرار سامانه‌های نظارتی ندارند، اظهار کرد: در حالی که برخی فعالان از این طرح استقبال می‌کنند، ممکن است عده‌ای نیز در برابر اجرای آن مقاومت داشته باشند؛ ازاین‌رو، ضروری است موانع موجود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برطرف شود.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و پیگیری مستمر، زمینه اجرای کامل مقررات را فراهم کنند و در مواردی که مقاومت در برابر اجرای قانون وجود دارد، از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دستگاه قضایی بهره بگیرند.

بازرس کل استان زنجان خاطرنشان کرد: توسعه نظارت هوشمند بر فعالیت‌های معدنی زمانی به نتایج مطلوب می‌رسد که همه دستگاه‌های متولی و فعالان این حوزه به الزامات قانونی پایبند باشند و با همکاری یکدیگر، از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کنند.