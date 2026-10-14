خزایی: تقویت بازدارندگی دفاعی در اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خزایی در دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن عرض سلام و خداقوت، گفت: چند محور اصلی را به عنوان مطالبات از وزیر پیشنهادی دفاع جمهوری اسلامی مطرح می‌کنم، آقای اخلاقی حتماً در این زمینه اقدام کند. ۱. فرمانبرداری تام و تمام از مقام عظمای ولایت، ۲.تهدید دشمن در بعد عملی در سطحی بالاتر از آنچه دشمن تهدید می کند، ۳.بازدارندگی موثر در سطح بالاتر از دفاع مقدس اخیر در ابعاد آفندی و پدافندی، ۴. رعایت "علی الاصول" در شعار و در تمام موقعیت های پیش رو.

وی در ادامه تشریح کرد: ۵.حمایت از جبهه مقاومت در تمام ساحات، ۶. برخورد انقلابی، پشیمان کننده و بازدارنده با هر دشمن خارجی، ۷. تقویت قدرت دفاعی ملت بزرگ ایران در عرصه‌های حقیقی، سایبری و هوش مصنوعی، ۸. معیشت نیروهای مسلح، ۹.تبدیل وضعیت کارکنان تحت امر در وزارت دفاع و سایر بخش‌ها، ۱۰. موضوع رفاهی رزمندگان و خانواده های آنها در تمام سطوح نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی، وزارت دفاع، بسیج و همه رزمندگان اسلام بخشی دیگری از انتظارات ما از وزیر پیشنهادی است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، به موضوع ارتباط دائمی و موثر وزیر دفاع با مجلس شورای اسلامی تاکید و خاطرنشان کرد: وزیر دفاع بایستی هم با کمیسیون های تخصصی و هم عموم نمایندگان ملت بزرگ ایران ارتباط خوب و موثر داشته باشد و همچنین وزیر دفاع باید به صورت عملی، تعهد سربازی به مقام عظمای ولایت و ملت شریف ایران داشته باشد.