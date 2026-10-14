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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

تشریح جزئیات پرونده و سوابق محکوم‌علیه در شوش

تشریح جزئیات پرونده و سوابق محکوم‌علیه در شوش

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب شوش، جزئیات پرونده و روند قانونی اجرای حکم یکی از محکومان را در پی فضاسازی‌های فضای مجازی تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری‌خانی اظهار کرد: محکوم‌علیه در پرونده اخیر به‌صورت غیابی محکوم شده بود که پس از ابلاغ قانونی، درخواست واخواهی وی به دلیل ثبت خارج از مهلت قانونی رد شد و متعاقب آن با عدم اعتراض در مهلت مقرر، دادنامه صادره قطعیت یافت و پرونده جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام کیفری ارسال شد.

وی با اشاره به سوابق این فرد افزود: محکوم‌علیه دارای بیش از ۲۰ فقره سابقه تشکیل پرونده قضایی است که عمده آن‌ها با اخذ رضایت شکات منتهی به صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب شده و محکومیت قطعی دیگری نیز پیش‌تر در سوابق وی وجود داشته که با اعلام رضایت شاکی خصوصی، اجرای آن تعلیق شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب شوش در پایان تصریح کرد: نشر اکاذیب و بازنشر مطالب خلاف واقع در فضای مجازی موجبات پیگرد قانونی را به همراه خواهد داشت و شهروندان و اصحاب رسانه باید اخبار رسمی را صرفاً از مبادی قضایی دنبال کنند.

کد مطلب 6978054

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